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通脹弱美元顯著下跌　習拜會後人民幣平穩

宏觀解讀 14:42 2023/11/16

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美國10月份通脹延續回落勢頭，配合勞動市場降溫，投資者認為聯儲局的加息週期已至尾聲，美元及美債息顯著回落，利率市場不再預期加息的可能性，並推前減息時間至下年六月。筆者認為，明年通脹前景仍有大量不確定性，聯儲局不大可能過早宣布已經完成降通脹任務，在債息明顯回落的環境下，聯儲局或再度發表趨向鷹派的言論，以維持未來加息的政策靈活性，美元在低位將覓得支持。

美國總統拜登及中國國家主席習近平成功進行雙邊對話，雙方同意恢服高層事對話及打擊芬太尼，並就台灣問題上展開討論，人民幣市場對習拜會的內容反應不大，在7.25水平附近波動。筆者認為，中美元首恢復對話固然利好人民幣，但此時並非在貿易戰期間簽署貿易協議的關鍵時間表，加上來年的美國及台灣選舉將為中美關係帶來較大的不穩定性，海外投資者對中國投資仍會較為謹慎，中美關係較難出現基本上的改善。年底前，中國房地產危機及中美貨幣政策分向仍主導人民幣的因素，筆者認為，中國當局已加大刺激政策力度，以及美息開始見頂回落，人民幣在年末有望走強至7.2水平。

責任編輯︰梁浩碩

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欄名 : 外幣滙穗

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