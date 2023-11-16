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【家長指引】Meta倡立法保障青少年　下載任何App須家長同意

科技 14:29 2023/11/16

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Meta今年10月，因被指其「令人上癮」的功能，對兒童和青少年身心有害，而被美國約41個州分及特區起訴，各大社交平台所屬公司亦紛紛面臨相關的法律風險。為免青少年受社交媒體的「毒害」，Meta呼籲美國立法，限制青少年下載任何應用程式（App）之前，均須獲得家長批准。

【Threads更新】Threads取消IG推薦　用户可選擇關閉功能

Meta全球安全主管Antigone Davis於15日發表官方網誌指，目前針對青少年用戶的使用規則是由各州分「不同法律拼湊而成」。部分要求青少年使用不同的App，必須獲得家長的批准；部分則要求用戶通過年齡驗證。「社交媒體法在不同州，對不同平台均採用不同標準，這意味著青少年受到的保護不一致。」

法律不一致　存資安風險

他續指，目前的年齡驗證方法，逼使家長使用不同的註冊方法，並「向安全和私隱實踐不一致」的App，提供自己和孩子的「潛在敏感身份資訊」，威脅所有用戶的私隱安全。

因此，該企倡議美國立法，要求應用程式商店在16歲以下青少年下載任何應用程式之前，必須獲得家長的批准。並提出執行方法建議，讓父母在設定手機時驗證青少年的年齡，當青少年用戶想要下載App時，應用程式商店會通知父母，讓家長決定是否批准該下載請求，而非要重複在個別應用程式中驗證年齡。

事實上，此做法與現時蘋果（Apple）的兒童和賭博應用程式指引做法相近。

立法助家長監督　被指卸責　

此外，雖然Meta指立法可讓青少年在遵循相同的標準使用App，並為父母創建一種更簡單、有效的監督方法。但外媒《Engadget》指，該企在面臨相關訴訟的情況下，立法建議被視為試圖將責任推卸給家長和應用程式商店。

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責任編輯：殷凱怡

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