美國參議院通過臨時撥款法案 以避免政府停擺

美國參議院通過了一項臨時支出法案，從而避免了政府關門的可能，該法案目前正等待總統拜登在周末截止日期前簽署。

87票對11票的表決結果結束了今年的第三次財政僵局，在此之前，財政僵局曾使美國瀕臨違約和政府可能部分停擺的邊緣。10月份的上一次險情導致共和黨眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）下台。

議員們設法爭取到了兩個多月的喘息時間，將下一個截止日期定在了1月19日。由新任命的議長約翰遜（Mike Johnson）提出的臨時撥款法案獲得兩黨支持。

該法案堅持了5月份與拜登達成的支出水平，避免了有關墮胎等問題的爭議性條款。雖然兩黨都對避免停擺表示欣慰，但一些共和黨強硬派對妥協表示不滿，並承諾在目前的撥款到期後繼續反對聯邦支出。

該法案將軍事建設、退伍軍人福利、交通、住房、城市發展、農業、食品和藥品管理局，以及能源和水利項目等多個關鍵領域的撥款，延長至1月19日。

然而，包括國防在內的所有其他聯邦業務的資金將於2月2日到期。這些反覆出現的資金爭奪戰阻礙了其他重要提案的進展，如拜登提出的對以色列、烏克蘭和美國邊境安全的1060億美元援助請求。

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