微軟推自家設計AI晶片 欲降低相關服務成本

微軟（MSFT）發布了兩款自家設計的計算晶片Maia和Cobalt，作為其應對人工智能（AI）服務相關高成本戰略的一部分。

Maia晶片針對運行大型語言模型優化，旨在增強AI計算任務，支持微軟的訂閱軟件產品和Azure雲計算服務。雖然Maia不打算出售，但它將為每月30美元的「Copilot」服務提供動力，並協助開發人員創建定制的AI服務。

相比之下，與Arm合作開發的Cobalt晶片既是一項內部成本節約措施，也是AWS Graviton系列的競爭對手。微軟計劃提供對Cobalt的直接訪問，並希望在性能和性價比方面與亞馬遜的晶片相比更具競爭力。

微軟此舉反映了包括Alphabet在內的大型科技公司將關鍵AI技術引進公司內部的大趨勢，以減輕與AI服務交付相關的高昂費用。

該公司旨在利用這些定制晶片來改善AI模型並降低成本，尤其是AI服務的成本可能是傳統服務的10倍。

微軟的方法包括通過一套通用的基礎AI模型來指導其各種AI工作，而Maia將在這一戰略中發揮核心作用。

此外，微軟還計劃為Azure客戶提供在Nvidia（NVDA）和AMD的最新晶片上運行的雲服務，以展示其對技術創新和應對AI計算不斷發展的承諾。

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