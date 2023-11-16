【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質

卡塔爾一直試圖促成，以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的休戰和釋放人質協議。路透社指卡塔爾周三（15日）提出新協議，主張讓以軍休戰三日來換取哈馬斯釋放約50名人質。

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卡塔爾與哈馬斯和以色列有直接溝通管道，此前曾協助調解雙方休戰。

路透社引述官員消息指，卡塔爾正與美國討論和協調這項協議。以色列料也會從當地監獄釋放部分巴勒斯坦婦女和兒童，並增加可進入加沙的人道主義援助數量。

一旦協議落實，將為自哈馬斯上月突襲以色列以來人質最大規模獲釋。哈馬斯需提供現扣押於加沙、仍然生還的平民完整名單，方能成事。

據悉，哈馬斯已同意該項協議的大致框架，但以軍尚未同意，目前各方仍就細節繼續談判。

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哈馬斯則指控以國仍拒絕休戰協議，換取人質獲釋。哈馬斯旗下武裝分支卡薩姆旅周一（13日）表示，已告知卡塔爾談判代表，他們願釋放多達 70名婦孺以換取5日休戰。

以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）周三表示，即使以方需要暫停戰鬥以遣返人質，但在該國實現目標之前，都不會停止戰鬥和戰爭。

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責任編輯：鄭錦玲