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習拜會｜習近平APEC三藩市晚宴致辭：不參與冷戰或戰爭　蘋果庫克、鱷王達里奧同場

宏觀解讀 13:26 2023/11/16

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習拜會｜習近平APEC三藩市晚宴致辭　蘋果庫克、鱷王達里奧同場

中國國家主席習近平出席亞太經合組織（APEC）會議期間，不單與美國總統拜登會面，最新出席美中貿易全國委員會（USCBC）的晚宴活動。雖然該商界晚宴活動前，一度傳出美國企業高層有意迥避習近平宴會，不過最新傳媒引述現場消息指，部分大型美企CEO都是宴會座上客，包括蘋果（Apple，美：AAPL）行政總裁庫克、全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧、全球最大資管公司貝萊德（美：BLK）行政總裁芬克、Tesla（美：TSLA）CEO馬斯克，而FedEx、波音公司、Nike都有頂級高層出席習近平宴會。

習近平致辭提及，近期不少美國商界代表到訪中國，形容兩國在民間層面溝通的重要性。他又回顧與拜登會談部分成果，包括增加中美客運直航航班、開放旅遊和簡化簽證申請，形容兩國需要和睦相處，並指中國準備好與美國做夥伴和朋友。

習近平又指，將中國視為威脅是錯誤的，這將導致零和思維，並重申中國不想取代美國，也不會與任何人發生冷戰或戰爭。他強調，中國正追求現代化，不會重返戰爭。

美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）在晚宴上亦致辭，她表示，美國與中國絕大多數的貿易並不涉及國家安全，而中國的發展是好事，亦符合美國的利益。

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