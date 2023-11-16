▲ 【大行報告】京東績後曾彈5% 富瑞讚為長遠增長奠基礎、潛在升幅倍數計

京東 （09618） 周三公布第三季業績，今日股價最多彈5%，最新升幅亦近3%，暫報108.7元逾一個月新高。富瑞發表報告指出，京東第三季收入符合預期，經調整純利增長勝預期，引述京東管理層指用戶使用頻率和訂單增長在第3季持續改善，隨公司在演算法等方面作戰略調整，及強大供應鏈能力，京東正為未來優質增長建立基礎。

富瑞維持京東「買入」評級，港股目標價為312元，京東美股（美：JD）目標價為80美元，均反映該行看好公司潛在升幅接近兩倍。

富瑞：京東正加強三四線城市市佔率

富瑞表示，京東採取措施平衡增長和盈利水平，並確保新投資可與核心業務，產生長期協同效應；又透過擴大規模、提高市場份額和優於線下的成本結構，穩定提升利潤率，為長期成長鋪平道路。此外，儘管宏觀環境存在不確定性，京東採取了一系列舉措，加強在三四線城市的市場份額。

富瑞引述京東管理層指，「天天低價」對於京東而言是正確的方向，其生態系統將商戶分類為1P（自營模式）及3P（第三方商戶），為使用者提供最佳體驗。富瑞羅列京東對1P及3P商戶的支援措施：對於1P商戶，京東擁有強大的供應鏈能力，令產品更有競爭力；對於3P商戶，京東會提供流量、算法、工具和基础設施支持。

富瑞補充，京東生態系統長期成功，有賴於3P商家及3P訂單快速增長等指標，而在「百億補貼」中，3P商家佔總交易額（GMV）的約50%。

富瑞稱，今年首9個月及第三季，京東傳統強項-電子及家電類的增長均高於行業水平，因其有強大的品牌知名度及供應鏈能力，且綜合商品類別正在復甦，並且下降的速度正在減緩，訂單量、購買頻次和產品組合方面顯示出積極的跡象。

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編輯：伍鍵文