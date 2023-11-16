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【大行看法】瑞銀：香港負資產未見頂　「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」

股市 12:47 2023/11/16

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瑞銀今日舉行2023年第四季度香港市場投資展望發布會。 圖左至右：瑞銀香港/中國房地產研究主管林鎮鴻、 香港策略師陳志立、亞洲和中國經濟學家鄧維慎、香港房地產分析師梁展嘉

今年香港經濟復甦力奇不如預期，瑞銀亞洲經濟研究部亞洲和中國經濟學家鄧維慎表示，香港經濟受到全球貿易及經濟周期所影響，但9至10月內地訪港旅客有回升，預期今年香港實質經濟增長3.6%，明年經濟增長將放緩至2.5%。

瑞銀預期美國聯儲局明年3月開始減息，較市場預期的6月更早，全年減息約2.75厘。鄧維慎指，基於減息效應需時顯現，預計香港經濟會有3個季度處於低增長及高利率的環境，直至下半年才有所緩和。

瑞銀：樓市若跌逾一成　負資產數目或逼歷史新高

樓市方面，瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉預期，明年樓價再跌約10%，主要與高利率環境，加上一手樓庫存處於歷史高位有關，預期相關庫存需時約4年消化。

本港負資產宗數重上1.1萬宗，梁展嘉稱，現時負資產數目仍未見頂，若樓價跌逾10%，不排除負資產數目會迫近歷史高位。

據金管局資料，香港於2003年6月時曾錄得近10.6萬宗負資產，涉及未還樓按金額約1650億元。

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記者：陳韻妍

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