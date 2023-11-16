▲ 【聯想業績】聯想集團中期少賺60%、維持派中期息8仙 毛利率17.5%創上半年財季紀錄

聯想集團 （00992） 公布中期業績。聯想半年公司權益持有人應佔溢利4.26億（美元，下同），按年下跌59.7%，每股基本盈利3.57美仙，維持派中期息8港仙不變。聯想股價績跌3.6%，報9.43元。

期內，收入273.1億元，按年跌19.8%，毛利47.74億元，跌17%。聯想表示，改善盈利能力仍是中期重點，毛利率升0.6個百分點至17.5%，創公司有史以來上半年財政季度新紀錄。

聯想表示，第二季度出現強勁韌性及改善跡象。銷售按季增長12%，超過9%的十年平均水準，惟因高基期效應，致中期銷售跌兩成。智能設備業務收入跌22%，經營溢利跌28%；基礎設施方案業務收入跌17%，方案服務業務收入升14%，經營溢利升7%。聯想指，方案服務業務集團的高利潤業務推動集團盈利能力，而智能設備業務集團的利潤率亦因新機型更新及效率改善而有所提升。

至於按地區劃分，美洲地區收入按年下降幅度低於集團平均水準，為17%，亞太區（不包括中國）收入跌14%，中國市場收入表現仍疲弱，下跌25%。

集團於季度的現金周轉期維持負數，為負四天，按年減少一天。由於原材料庫存減少，庫存狀況穩步改善，季末結餘較一年前減少逾20億美元。

【人工智能AI】聯想發表首款AI PC、最快明年9月後上市 楊元慶：AI領域投資10億美元「根本不夠用」

【大行報告】野村：或受惠人工智能伺服器商業機會 聯想集團評級升至「買入」

責任編輯︰梁浩碩