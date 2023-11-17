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【施政報告】業界歡迎振興本地遊　建議重新思考香港定位

商業 11:00 2023/11/17

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港人熱愛旅遊，但都是外遊，很少提及本地遊，特首早前發表《施政報告》提到要振興本地旅遊業，希望為市民和旅客帶來新體驗。本地遊業界對此普遍歡迎，指本地遊資源豐富，但欠缺足夠配套，而且旅遊成本貴的問題也需正視。有業界人士更坦言，人工景點已不吸引旅客，比起刻意打造景點，應提供空間讓景點自然成長，吸引力會更大。

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對於政府有意提振本地遊，提供本地遊業務的旅遊社大都表示歡迎。深度行旅遊社項目經理莫柳芳表示，隨著疫後通關，本地旅遊業正逐步復甦，配合政府宣傳，相信旅客數目會逐漸增加。她指本港市場暫時都以內地客為主，但礙於住宿相比鄰近地區為貴，所以只會吸引一日遊或自由行旅客到訪。本地特色遊主要是學校或親子遊居多，以探索及主題探索為主，希望政府多向外國旅客推動更多本地特色旅遊。

喜程創辦人黃禹恒表示，疫情期間政府有補貼旅行社推動文化古蹟、綠色景點等旅遊，旅行社也舉辦相關旅行團推動這些行程，因有補貼，團費低廉確實吸引了一班市民參加，但礙於交通成本、停車地點、導遊知識等限制，那些行程都以老調重彈為主，所以未有注入更多的新行程。他指本地旅遊市場其實可以很大，如用文化、親子、寵物、運動等主題推動，確實可擴大客源，不過很多時礙於交通配套、導賞員不足、場地空間等限制了發展。

業界人士指本地遊資源豐富，不過很多時礙於交通配套、導賞員不足、場地空間等限制了發展

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資源豐富但更需配套配合

莫柳芳指，旅客對香港本地特色的興趣主要集中在文化、美食和自然風光等方面。目前本地遊資源相對豐富，但仍存在難題，如旅遊路線的規劃不夠多樣化、本地特色工作坊收費昂貴、酒店住宿成本高等，難以吸引更多旅客參與。她指本地人可能更關注旅遊體驗的深度、質量及價錢；而外地旅客則更注重旅遊的綜合性和便利性。由於外地旅客人數較多，因此兩者之間的市場差距相對較大。業界可考慮開發更多符合外地旅客需求的旅遊產品以擴大市場份額。

黃禹恒亦指香港食物、建築、山徑海岸等吸引外地旅客，但這些資源卻比較零散：餐飲給連鎖店壟斷，鮮見小店及老店；歷史建築分散未能引成有配套的旅遊景點；郊野山徑旅遊吸引，但要讓旅客可自由行形式前往，尚需更多配套，海岸遊亦然。「本地遊資源是豐富的，只不過願意開發者通常不是旅遊從業員，旅遊從業員除了『食買玩』，其實不願開發其他路線及產品，這落差導致香港本地旅遊資源未能充分發揮。其實推動本地旅遊最困難的地方是相關成本，交通、餐飲、住宿比起鄰近地區都貴，願意來港的旅客自然減少。」他說。

「人工景點已不是吸引遊客的黃金方法，隨著社交平台的發展，深度及特色玩法才是遊客所嚮往。」他指對本地人而言，親子及寵物友好的地方是他們需要的，若然有更多地方、配套可提供，自然可吸引到這類本地遊客。對於外地遊客，清晰交通指示、更精準交通安排、多元食品供應、更多不同檔次的住宿選擇，都有助吸引外地遊客。

黃禹恒指親子及寵物友好的地方對本地旅客較吸引。

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人工景點不吸引、讓景點自然成長

莫柳芳表示，政府可加強對旅遊業的監管和管理，確保旅遊產品的質量和安全，亦可透過科學方法和有效措施來保障旅遊業的發展和旅客的安全。人才短缺方面則必須推出更多領隊和導遊牌課程，吸引更多人入行，以彌補因疫情轉行或已移居的空缺。在外國對香港旅遊的宣傳方面，政府可加強對香港旅遊的品牌建設和形象宣傳，透過不同渠道向外界展示香港的旅遊魅力和特色，吸引更多外地旅客來港。此外政府也可與旅遊業界和媒體合作，共同推廣香港旅遊，提高國際知名度和形象，增加旅遊景點的交通配套，便利旅客之用。

黃禹恒則表示，政府最大的幫忙當然是城市發展及重建方案，香港建築向來有吸引力，不過就不是東一座、西一座，建議保留一個建築群再加以活化。「旅遊本身是『有生命的』，愈規範其實愈不吸引，反而愈自由愈可增加更多的可能性。在政府可控範圍下能否提供免費空間讓市民及遊客自由表演、銷售、集會等？對外宣傳首先要為香港定位，如繼續以美食之都、購物天堂為主調，明顯已不合時宜。若用文化角度去推動，那香港的『文化』又是什麼？繼續用國際大都會作為形象，這個對鄰近國家是否一種吸引力？香港旅遊不是宣傳不足，最大問題是定位不清楚，沒有重點吸引遊客前來。」

黃禹恒指香港旅遊不是宣傳不足，最大問題是定位不清楚，建議政府重新考慮香港的旅遊定位

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本報記者：李智賢

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