【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器

以色列地面部隊周三(15日)攻入加沙城(Gaza)最大的希法醫院(Al-Shifa),並發布影片稱片中為以軍於醫院繳獲、來自巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯(Hamas)的武器。但哈馬斯否認上述説法,斥以軍説謊和作廉價宣傳。

影片顯示,以軍在醫院綜合大樓內找到自動武器、手榴彈、彈藥和防彈衣等武器和軍備。

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ