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【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器

環球政治 12:13 2023/11/16

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以色列地面部隊周三（15日）攻入加沙城（Gaza）最大的希法醫院（Al-Shifa），並發布影片稱片中為以軍於醫院繳獲、來自巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的武器。但哈馬斯否認上述説法，斥以軍説謊和作廉價宣傳。

【以巴戰爭】聯合國安理會通過 籲延長加沙人道主義暫停 【下一頁】

影片顯示，以軍在醫院綜合大樓內找到自動武器、手榴彈、彈藥和防彈衣等武器和軍備。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，上述武器證明希法醫院已被用於恐怖活動軍事目的，直接違反國際法。

以軍早前聲稱，哈馬斯在希法醫院地下建造隧道網絡，但周三卻未有提及在醫院發現任何隧道入口。哈加里指，軍方將根據情報以精確方式繼續搜索行動。

哈馬斯指責以色列説謊和作廉價宣傳，試圖為其破壞加沙衛生部門的種族滅絕罪行辯護。

英女巴士上突發難 稱「只有猶太人食麥當勞」 【下一頁】

以軍方發言人證實軍隊已進入醫院內特定區域，但指士兵在攻入醫院後沒有發生任何交火情況。

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責任編輯：鄭錦玲

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