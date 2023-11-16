聖誕老人及精靈們攜手上演魔幻劇場  聯乘慈善團體Box of Hope 送上最窩心佳節禮物

今年由11月16日起至2024年1月1日，聖誕老人將會和聖誕精靈一同來到ELEMENTS圓方，為一眾大人及小朋友送上無限驚喜與歡樂，率先送上的神奇魔幻盒子以及8米高巨型聖誕樹，絕對是今個冬日佳節打卡必到！此外，聖誕主題裝置每小時都會上演魔幻劇場，一同迎接佳節來臨。

8米高巨型聖誕樹 每小時聖誕魔幻劇場

聖誕老人和聖誕精靈一起於今個聖誕來到ELEMENTS圓方，神奇魔幻盒子和8米高的巨型聖誕樹，散發濃濃聖誕節日氣息，配合燈光營造的閃爍效果，讓你拍下最動人的一刻。

每日中午12時至晚上9時，聖誕裝置將會每小時上演魔幻劇場。聖誕老人與聖誕精靈會以投影形式出現，隨著樂韻活起來，兩旁的聖誕樹亦驚喜地如獲新生，隨著音樂閃爍和應，一同感受奇妙又夢幻的一刻。大家更可走進聖誕魔幻盒子，盒內遍佈了色彩繽紛的聖誕裝飾，在鏡子折射下極具錯視效果，必定能發掘到不同的打卡位。

▲ 神奇魔幻盒子和 8米高的巨型聖誕樹於ELEMENTS圓方閃亮登場。

▲ 魔幻盒子內遍佈了色彩繽紛的聖誕裝飾，極具錯視效果，冬日打卡必到！

欣賞多場音樂及舞蹈表演 與聖誕老人見面

11月26日及12月3、10、17及24至27日，ELEMENTS圓方邀請了不同團體於來到商場為大家帶來精彩表演，當中包括曾獲香港舞蹈年獎「傑出男女舞蹈員獎」的知名舞者潘翎娟及麥卓鴻編排的音樂舞蹈劇，還有動人心弦的演唱及管弦樂韻，提前跟大家慶祝佳節的來臨。而且於12月3、10、17及24至26日一共六天，聖誕老人及聖誕精靈更會現身商場跟大家見面，為大家送上節日祝福與溫暖！

捐款予慈善團體Box of Hope 為弱勢兒童送上佳節禮物

ELEMENTS圓方今年再次與本地慈善團體Box of Hope合作，機構一直幫助本港及亞洲弱勢兒童，顧客可掃瞄QR Code登入活動網址，並向Box of Hope捐贈港幣$50元或以上，憑捐款收據到ELEMENTS圓方金區1樓，即可獲得一張ELEMENTS圓方與商戶聯手設計的明信片。而商場亦備有聖誕樹郵箱，讓你免郵費將明信片寄送至本地或海外，向摯愛及親朋送上佳節祝福。

ELEMENTS圓方跟本地慈善團體Box of Hope合作，顧客可向Box of Hope捐贈港幣$50元或以上，即可為弱勢兒童帶來節日溫暖。

西班牙餐飲概念餐廳Rico Rico亦新進駐了商場，立即約定摯愛與親朋來到ELEMENTS圓方享用聖誕滋味美食和購物。



(特約)