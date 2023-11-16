【全民用AI】Google Bard開放青少年使用　支援英文版服務

生成式人工智能（Generative AI）盛行，令不少人都想一試創新科技的力量，惟不少生成式AI模型均設有年齡等使用限制。Google宣布，即將開放其生成式AI模型Google Bard予合資格的青少年使用。

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Google Rsponsible AI產品總裁Tulsee Doshi於官網發表網誌，當中提到該企於美國時間本周四，「向世界上大多數國家的青少年開放Bard」。惟暫只提供英文版Bard的服務，未來將會支援更多語言。

此外，青少年用戶必須符合針對其所屬地區設下的管理Google帳戶的最低年齡要求，以免向其展示不當資訊。Google亦會為青少年用戶提供「AI素養指南」，和有關如何負責任地使用生成式AI教學影片。

他續指，青少年可以利用Bard尋找靈感，發現新愛好並解決日常問題。 如可以要求Bard提供演講撰寫技巧、就申請哪些大學提出建議，或學習新運動的方法。

Bard服務範圍仍未包括香港

目前Google對大部分國家及地區，包括香港，設下的年齡限制為13歲。而Google Bard的服務範圍現已涵蓋逾230個國家及地區，惟並不包括香港。這意味着，即使香港區用戶已年滿13歲，暫時仍與Google Bard無緣。

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責任編輯：殷凱怡

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