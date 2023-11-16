港華智慧能源與佛燃能源簽署《戰略合作協議》

▲ 港華智慧能源與佛燃能源展開深度合作，謀劃戰略共進、業務互惠。

近日，港華智慧能源與佛燃能源在上海簽署《戰略合作協議》。雙方在多個能源領域業務交叉、優勢互補，未來將繼續展開深度合作，實現戰略共進、業務互惠，推動核心業務進一步發展，持續推進能源綠色低碳轉型。

香港中華煤氣常務董事、港華智慧能源執行董事暨行政總裁黃維義，佛燃能源董事長尹祥，香港中華煤氣氣源業務營運總裁周衡翔，佛燃能源總裁徐中，以及雙方高級管理人員出席簽約儀式。

▲ 佛燃能源與切尼爾能源雙方代表簽署《液化天然氣購買和銷售協議》。

港華智慧能源是香港中華煤氣在內地投資及營運管理平台，多年來大力發展內地燃氣業務，項目超過300個，2022年售氣量超過400億立方米，擁有龐大的市場和客戶資源優勢，是內地最具規模的城燃集團之一。

佛燃能源深耕華南城燃業務，2022年供氣量超過43億立方米，在保障區域天然氣供應的同時，積極推進石油化工產品倉儲、氫能、熱能、光伏、能源科技等服務，致力於成為卓越的中國能源服務商。



佛燃能源與切尼爾能源再簽LNG長約



與此同時，佛燃能源與全球第二大LNG營運商切尼爾能源，成功簽署《液化天然氣購買和銷售協議》。這是繼2021年雙方簽署首份國際LNG長約後，再續長期合作。該份長約屬切尼爾與內地區域城燃企業的深度合作，是佛燃能源首份FOB模式的國際資源長約，也是佛燃能源獲得投資級國際評級後的首份國際長約。

▲ 香港中華煤氣常務董事黃維義表示，將一如既往支持佛燃能源持續發展。

身兼佛燃能源副董事長的香港中華煤氣常務董事黃維義在簽署儀式上表示，樂見雙方再次達成合作，這對佛燃能源深耕天然氣行業具有深遠意義；中華煤氣將一如既往支持佛燃能源持續發展，為國家實現雙碳目標添磚加瓦。

切尼爾能源CEO Jack Fusco在致辭中表示，祝賀雙方繼2021年國際資源購銷長約合作後，樹立又一長期合作里程碑，佛燃能源是切尼爾能源在中國市場的重要夥伴，期待雙方未來創造更豐碩的成果。

(特約)