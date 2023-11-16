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香港百樂酒店節日呈獻聖誕及除夕自助餐 與摰愛共度溫馨難忘佳節

都會情報 11:00 2023/11/16

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聖誕慢煮果香火雞

一年一度最期待的聖誕節即將來臨，香港百樂酒店Park café 特別推出聖誕及除夕自助餐，誠邀您與摯友親朋一起品嚐豐盛的節日美饌，並參與一連串窩心的特備節目，無論是聖誕自助午餐或是聖誕自助晚餐，都能讓您與摯愛一同歡度佳節，展開溫馨美妙的聖誕假期！ 

聖誕自助餐

酒店總廚及廚師團隊精心準備了不同特色主題，呈獻一系列琳瑯滿目的美饌，挑動味蕾，滋養身心。自助午餐推介美食包括鮮蝦青木瓜沙律、泰式海鹽焗豬手、冬蔭公海鮮魚柳鍋、肉鬆菠蘿鹹蛋雞粒炒飯、泰式水門雞飯、板燒泰式辣豬柳、即焗薑味梳夫厘、香茅蛋撻，和炸香蕉或炸榴槤球等；而自助晚餐推介美食包括泰式雞絲花膠杯、紅燒花膠鴨掌花菇、花膠胡椒豬肚雞煲、松露野菌炒花膠魚球、花膠海斑素翅湯、桃膠花膠螺頭燉烏雞湯、麵包蟹蟹腳海鮮拼盤、即製花膠椰汁燉蛋白和薑汁梳夫厘，以及限時供應的火焰雪山等，款款菜式均色香味俱全，滿足您的口腹之慾。惠顧自助晚餐，還可盡情享受無限添飲的果汁、咖啡、茶和啤酒，而每位成人賓客更可獲贈磯燒鮑魚拼海膽醬烤扇貝海鮮碟一客，讓味蕾和心靈都得到充分的滿足。

磯燒鮑魚拼海膽醬烤扇貝海鮮碟

龍蝦米多酥盒

於12月16日起，自助午餐和自助晚餐將會增設多款應節佳餚，包括聖誕慢煮果香火雞、菠蘿楓糖烤金門火腿、瑞士Raclette熱溶芝士配烚迷你薯仔及配料、聖誕樹頭蛋糕、德國聖誕麵飽聖誕布甸等，讓您品嚐濃厚的節日滋味，充滿節日儀式感。惠顧12月24日至26日及31日的自助晚餐，每位成人賓客更可額外免費獲贈龍蝦米多酥盒一客，滋味滿溢，讓您食指大動。

德國聖誕麵飽

聖誕樹頭蛋糕

聖誕特備節目

為增添節日的歡樂氣氛，Park café特別於自助午餐和自助晚餐時段安排了節慶特備活動，於12月24日至26日，聖誕老人將會親臨派發聖誕禮物給小朋友，並和跟賓客拍照留念，為一家大小留下歡樂而美好的回憶；而於12月24日至25日及31日，每位賓客均可獲贈小禮物一份。此外，於12月 24日至25日及31日，更設有現場幸運大抽獎，獎品包括雙人自助晚餐禮券（價值HK$1,338）、雙人自助午餐禮券（價值HK$744）、雙人下午茶禮券（價值HK$460）和蛋糕禮券（價值HK$238）等，讓您滿載而歸，度過一個愉快的聖誕假期！

雜莓朱古力下午茶

12月1日至1月2日自助餐詳情如下：

聖誕及除夕自助餐詳情如下：

**自助餐特別優惠：

1.    提早預訂優惠：於12月21日或之前預訂聖誕及除夕自助餐，並繳付全費，可享低至75折優惠

2.    長者及小童優惠：惠顧自助餐，65歲或以上長者可享65折優惠及12歲以下小童可享半價優惠（不適用於12月24日至26日及31日）；每位成人可攜同1位6歲以下小童免費用餐（不適用於12月24日至26日及31日）；每位成人可攜同1位4歲以下小童免費用餐（適用於12月24日至26日及31日）
3.    Facebook優惠：「讚好」或「追蹤」香港百樂酒店Facebook專頁，並出示Facebook優惠券，惠顧自助晚餐可享低至7折優惠；惠顧自助午餐和下午茶自助餐可享低至75折優惠；惟不適用於12月24日至26日之自助午餐和自助晚餐及12月31日之自助晚餐，詳情請瀏覽酒店Facebook專頁

條款及細則：聖誕及除夕自助餐須於預訂時繳付全費方可享用提早預訂優惠；除提早預訂優惠外，所有折扣優惠不適用於12月24日至26日之自助午餐及自助晚餐和12月31日之自助晚餐及宵夜自助餐；賓客如取消訂座，已付之費用概不退還；所有價目另設加一服務費，並以原價計算；優惠不可與其他優惠、禮遇及聯合推廣同時使用；自助餐菜式輪流供應，或會因應季節變化及供應而有所改變，恕不另行通知；詳情可瀏覽酒店官網 bit.ly/3SL2Vyq

查詢或預訂自助餐，可致電 (852) 2731 2168或WhatsApp (852) 6588 0682與Park café餐廳職員聯絡，或可登入 bit.ly/47tTeZD 直接訂座。

關於香港百樂酒店
香港百樂酒店是亞太區酒店集團–百樂酒店集團旗下高端品牌的4星級商務酒店，位據於超然地段，坐落在尖沙咀商業娛樂區中心，擁有335間寬敞及全新裝修的客房和套房，可以俯瞰迷人的夜色和多姿多彩的世界。距離尖沙咀港鐵站及尖東港鐵站僅5至8分鐘步程，鄰近著名購物中心、觀光勝地和文化景點，如星光大道、香港歷史博物館、香港文化中心等。酒店房間設施齊備，配備了現代化和最舒適的設施，無論是休閒小憩還是商務旅程，均能滿足不同需求。香港百樂酒店內設有全天候營業的餐廳Park café和裝潢別致的金盞吧。此外，酒店亦設有多功能貴賓廳，可舉辦企業活動、會議、社交聚會及婚宴。有關香港百樂酒店更多詳情與最新資訊，請瀏覽酒店網頁FacebookInstagram，或在微信搜尋「香港百樂酒店」與我們聯繫。

關於百樂酒店集團
百樂酒店集團是亞太區最佳酒店集團之一，總部設在新加坡。自1961年成立至今，集團經營中與正開發的酒店與度假酒店近30家，遍佈10個目的地。集團專注於擴展亞太地區的業務，滿足客戶的不同需求，除了頂級奢華的”君樂酒店”品牌、高端的”百樂酒店”品牌，集團也建立了中檔品牌Destination和百樂禮賞會員計劃，讓消費者與企業合作夥伴盡享生活中的美好時刻。有關百樂酒店集團更多詳情與最新資訊，請瀏覽www.parkhotelgroup.com/zhwww.parkhotelgroupnews.com、前往Facebook, LinkedInInstagram 關注，或在微信與微博搜尋「百樂酒店集團」與我們聯繫。

(特約)

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