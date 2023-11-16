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【以巴戰爭】聯合國安理會通過 籲延長加沙人道主義暫停

環球政治 10:47 2023/11/16

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聯合國安理會周三（15日）通過一項決議，呼籲緊急延長人道主義暫停，有足夠日數以便援助物資進入加沙（Gaza）地帶，並呼籲聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）監督停火實施。

英女巴士上突發難 稱「只有猶太人食麥當勞」 【下一頁】

今次由馬耳他起草決議，內容包括呼籲在加沙地帶建立人道主義走廊，並敦促巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）釋放其扣押的所有人質。

決議獲12票贊成下通過，是聯合國自2016年以來首個有關以巴議題的決議。

英美兩國未動用否決權而投棄權票，指他們雖支持決議強調人道主義救援，但因決議未有明確批評哈馬斯，故無法全力支持。俄羅斯不滿決議未提及立即停火，也投下棄權票。

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以色列外交部表明拒絕這項決議，巴勒斯坦駐聯合國代表Riyad Mansour詢問聯合國安理會成員，面對以色列的蔑視又打算作何回應。

聯合國決議具理論上的法律約束力，但其更大政治意義在於，美國願支持延長人道主義停火的呼籲，向親密盟友以色列施壓。

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責任編輯：鄭錦玲

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