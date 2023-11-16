▲ 【2024展望】高盛料美股標指明年見4700 美股七雄續領風騷

美股今年在「美股七雄」帶動下，表現理想。高盛首席股票策略師David Kostin預期，因應美國未來一年經濟溫和擴張，加上企業盈利增長5%，估值倍數約18倍，標普500指數明年底料見4700點，潛在升幅約4%，低於昔日美國大選年平均的8%

高盛預期，明年美國經濟具韌性，僅15%機率步入衰退。不過，Kostin指，即使該行的宏觀經濟預測指向更好的股市前景，但2.1%的經濟增長已反映在股價上，以現水平作為起點，將限制美股明年潛在升幅。

高盛預計，明年上半年美股走勢平穩，因年初的經濟榮景將令市場延後對第二季開始減息的預期，而且大選的不確定性會影響風險胃納，故隨美國聯儲局開始減息，加上大選的不明朗因素逐步消退，美股升幅將主要集中於下半年。

美股七雄明年會續領風騷

該行又預計，「美股七雄」明年會續領風騷。Kostin指，與其他493隻股票相比，這7 隻股票的預期銷售成長更快，利潤率更高，再投資比率更高，資產負債表更強勁，但鑑於市場預期較高，故風險回報率不是特別有吸引力。

他又強調，2000 年科網泡沫破裂時，大型科技企業表現不佳，因這些公司未能達到較高的成長預期，如果這種情況重演，「美股七雄」的表現或不佳，特別當市場對人工智能的熱情消除。

高盛預期，優質股、高資本回報率成長股及不受宏觀經濟周期變化影響的周期股，將於2024年領跑。

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記者：陳韻妍