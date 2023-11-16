【港股收市】京東績後升2%、騰訊升0.7%　小米挫6%　恒指跌246點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股續揚，惟港股高開低走，跌逾200點又失18000點。恒指高開95點，開市後隨即轉跌，曾跌最多356點，低見17722點，，恒指跌246點，收報17832點，成交1152億元。科指跌1.8%，報4049點。京東 （09618） 績後升近2%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 績前跌逾2%，小米 （01810） 挫逾6%。

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分析文章︰

【分析】小鵬第三季勁虧損 為何公司認為「進入初步正循環」？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】京東 （09618） 績後升近2%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 績前跌逾2%，小米 （01810） 挫逾6%，恒指跌246點，收報17832點，成交1152億元。科指跌1.8%，報4049點。

【16：00】恒指U盤前跌257點，報17821點。

【15：55】【中國市場】施羅德北亞CEO：未有聽聞客戶要求「排除中國」、仍對中港前景相當樂觀 「看到投資者信心開始回來」

【15：21】大市跌近250點，報17829點，跌249點。

【15：08】恒生 （00011） 尾市跌3%，低見88.55元。

【15：07】【2024展望】瑞銀陳志立：美國明年減息或驅使國際資金回流 恒指明年底目標價20600點

【14：49】電力股潤電 （00836） 升逾1%，中國電力 （02380） 升0.3%。煤炭股方面，神華 （01088） 升逾1%，中煤能源 （01898） 升近1%，兗礦能源 （01171） 升0.9%。

【14：32】港股跌幅再擴至逾200點，報17855點，跌223點，科指跌1.6%，報4059點。

【14：13】康寧傑瑞製孳藥 （09966） 破底低見6.17元後，股價逆市反彈逾6%，高見6.87元。

【14：12】【大行報告】京東績後曾彈5% 富瑞讚為長遠增長奠基礎、潛在升幅倍數計

【13：36】京東 （09618） 最新升3%，騰訊 （00700） 再轉升0.6%，恒指跌約178點，報17900點，科指跌1.5%，報4064點。

【13：31】習拜會｜習近平APEC三藩市晚宴致辭：不參與冷戰或戰爭 蘋果庫克、鱷王達里奧同場

【13：26】大市跌幅午後初段略收窄至約215點，報17863點，科指跌1.7%，報4054點。

【13：19】獲納入MSCI中國指數的零跑汽車 （09863） ，股價逆市升逾3%，高見37.1元。

【13：14】聯想集團 （00992） 績後跌幅略收窄至逾2%，報9.52元，今早曾低見9.31元。

【13：08】中移動 （00941） 短綫向上，最新逆市升0.2%，報63.5元。

【13：00】港股午後初段跌約276點，報17802點，科指跌2.1%，報4040點。

【12：58】華邦科技 （03638） 半日升17%。華邦科技中午公布注意到股價有所上升，披露正考慮進行供股，以擴展集團貿易業務及金融服務業務，並探索任何收購新業務或進行策略投資的機會，以拓展集團貿易業務及為其創造協同效應。

【12：56】天泓文創 （08500） 午後停牌，今早曾破頂高見0.73元，停牌前報0.6元，升50%，成交159萬元。

【12：47】【大行看法】瑞銀：香港負資產未見頂 「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」

【12：44】【聯想業績】聯想集團中期少賺60%、維持派中期息8仙 毛利率17.5%創上半年財季紀錄

【12：35】【騰訊700】馬化騰發文講述25周年理念：讓狀態最好的人上場 用戶沒有自動增長，盡量別打擾

【12：00】恒生指數半日倒跌297點，報17781點，成交611.9億元。科指跌2.3%，報4032點。京東 （09618） 績後升逾1%，騰訊 （00700） 績後反覆偏軟跌0.3%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌2%，小米 （01810） 破頂後倒跌近6%，藥明生物 （02269） 挫逾6%。

【11：49】藥明生物 （02269） 最新挫逾7%，暫為表現最差藍籌，京東 （09618） 績後逆市升近2%，藍籌中最強。

【11：47】快手 （01024） 股價逆市造好，升逾3%，高見61元。

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌0.6%，深證跌1.1%，創業板指跌1.7%。

【11：08】大市跌勢略為喘定，最新跌約300點，報17773點，跌305點，今早曾跌356點，低見17722點。科指跌2.4%，報4027點。

【10：58】藥明生物 （02269） 、石藥 （01093） 分別跌逾6%。

【10：37】港股跌幅擴大至逾300點，報17727點，跌約350點，科指跌2.5%，報4023點。小米 （01810） 跌幅擴至6%，低見15.76元。騰訊 （00700） 又轉跌近1%，阿里巴巴 （09988） 績前跌逾2%，美團 （03690） 跌逾2%。

【小米1810】小米汽車「SU7」亮相、傳最快明年2月上市 外型由BMW前設計師操刀（圖集）

【10：26】藥明生物 （02269） 跌半成，低見48元。

【10：14】騰訊 （00700） 最新回穩，逆市升0.2%，報323.2元，今早曾跌近2%低見316.2元。

【10：11】半新股喜相逢 （02473） 逆市升逾23%，高見1.7元。

【10：07】體育用品股下跌，其中李寧 （02331） 跌逾4%，安踏 （02020） 跌3%，特步 （01368） 跌逾2%，破底低見5.3元。

【10：03】小米 （01810） 最新跌近5%，低見15.96元。

【09：50】大市跌幅擴至逾200點，報17848點，跌230點，科指跌1.6%，報4061點。

【09：49】BC科技集團 （00863） 逆市升逾16%，破頂高見5.52元。BC科技集團公布，從事數字資產交易平台的全資子公司OSL Digital與華贏控股全資子公司華贏東方（亞洲）簽署策略合作備忘錄，在推廣數字資產交易方面達成合作。

【09：48】騰訊 （00700） 轉跌近2%，低見316.2元。

【09：46】小米 （01810） 今早破頂高見16.98元後，股價轉跌逾3%，低見16.22元。

【09：44】北汽 （01958） 升近6%，破頂高見2.6元。中國工信部發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第377批），新產品公示名單中包括兩款「小米」品牌的純電動車，申報企業為北京汽車集團越野車有限公司，資料顯示為北汽集團的越野車業務板塊。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 將於今日公布業績，股價早段隨市偏軟，跌約0.2%，低見82.9元。

【09：40】大市早段轉跌近百點，回落至18000關樓下，低見17978點。

【09：37】京東系績後個別發展，京東 （09618） 早段升近5%，京東健康 （06618） 跌逾1%，京東物流 （02618） 升逾2%。

【業績︱京東系】京東健康第三季經調整經營盈利升近14% 年度活躍用戶達1.75億

【業績︱京東系】京東物流上季轉賺約2億人幣 收入升逾16%

【09：31】中國華融 （02799） 升近18%，高見0.44元。

【四大資管】中國華融擬改名為「中信金融資產」

【四大資管】華融斥136億入股主要股東中信股份5%股權、溢價三成 易名「中信金融資產」

【09：30】港股開市後轉跌約23點，報18055點。

【09：26】偉易達 （00303） 績後高開逾2%，偉易達中期多賺14.1%至9360萬美元，維持中期息17美仙。

【業績｜高息股】偉易達中期多賺14%息17美仙 股息率續有10厘 惟全年展望更保守（第二版）

【09：20】京東 （09618） 績後升5%，騰訊 （00700） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 逆市跌近2%，恒指高開95點，開報18174點，成交45億元。科指升1.1%，報4169點。

【騰訊業績】騰訊第3季收入按年增1成 經調整純利449億人幣勝預期

【京東業績】京東第三季經調整純利106億人幣勝預期 CEO許冉兼任京東零售話事人（第二版）

【業績｜9868】小鵬汽車第三季收入增25%、稍低於預期 小鵬X9年底正式上市（第二版）

【09：13】期指開報18269點，升152點。

【09：00】恒指黑期升約202點，報18264點。

【07：48】【新股IPO】藥明合聯2268上限20.6元定價 超額認購近49倍、一手中籤率13%（附分配結果連結）

【07：45】【騰訊業績】騰訊劉熾平：AI芯片H800庫存夠混元大模型更新數代 人員優化已完成、維持成本紀律

【07：45】【Morning精點】騰訊大象轉身擺脫增長見頂之嘆？︱美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資

【07：45】港股ADR收報18236點，升156點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報60.07元，較港收市價高0.17元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報334.15元，較港收市價高11.55元或3.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.97元，較港收市價高1.77元或2.1%。

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【07：30】美股周三延續周二升勢，道指升163點或0.5%， 報34991點， 連升第4個交易日， 納指升9點， 報14103點， 標指升7點或0.2%， 報4502點。反映中國概念股表現的金龍指數急漲2.87%。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升171點 騰訊ADR高港4%

責任編輯︰梁浩碩