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【港股市況】京東績後向上、騰訊高開2%後倒跌　小米跌近5%　恒指早段轉跌逾200點（不斷更新）

股市 10:03 2023/11/16

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港股市況不斷更新

美股續揚，港股今早高開近百點。京東 （09618） 績後升5%，騰訊 （00700） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 逆市跌近2%，恒指高開95點，開報18174點，成交45億元。科指升1.1%，報4169點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】小鵬第三季勁虧損　為何公司認為「進入初步正循環」？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：03】小米 （01810） 最新跌近5%，低見15.96元。

【09：50】大市跌幅擴至逾200點，報17848點，跌230點，科指跌1.6%，報4061點。

【09：49】BC科技集團 （00863） 逆市升逾16%，破頂高見5.52元。BC科技集團公布，從事數字資產交易平台的全資子公司OSL　Digital與華贏控股全資子公司華贏東方（亞洲）簽署策略合作備忘錄，在推廣數字資產交易方面達成合作。

【09：48】騰訊 （00700） 轉跌近2%，低見316.2元。

【09：46】小米 （01810） 今早破頂高見16.98元後，股價轉跌逾3%，低見16.22元。

【09：44】北汽 （01958） 升近6%，破頂高見2.6元。中國工信部發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第377批），新產品公示名單中包括兩款「小米」品牌的純電動車，申報企業為北京汽車集團越野車有限公司，資料顯示為北汽集團的越野車業務板塊。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 將於今日公布業績，股價早段隨市偏軟，跌約0.2%，低見82.9元。

【09：40】大市早段轉跌近百點，回落至18000關樓下，低見17978點。

【09：37】京東系績後個別發展，京東 （09618） 早段升近5%，京東健康 （06618） 跌逾1%，京東物流 （02618） 升逾2%。

【業績︱京東系】京東健康第三季經調整經營盈利升近14%　年度活躍用戶達1.75億

【業績︱京東系】京東物流上季轉賺約2億人幣　收入升逾16%

【09：31】中國華融 （02799） 升近18%，高見0.44元。

【四大資管】中國華融擬改名為「中信金融資產」

【四大資管】華融斥136億入股主要股東中信股份5%股權、溢價三成　易名「中信金融資產」

【09：30】港股開市後轉跌約23點，報18055點。

【09：26】偉易達 （00303） 績後高開逾2%，偉易達中期多賺14.1%至9360萬美元，維持中期息17美仙。

【業績｜高息股】偉易達中期多賺14%息17美仙　股息率續有10厘　惟全年展望更保守（第二版）

【09：20】京東 （09618） 績後升5%，騰訊 （00700） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 逆市跌近2%，恒指高開95點，開報18174點，成交45億元。科指升1.1%，報4169點。

【騰訊業績】騰訊第3季收入按年增1成　經調整純利449億人幣勝預期

【京東業績】京東第三季經調整純利106億人幣勝預期　CEO許冉兼任京東零售話事人（第二版）

【業績｜9868】小鵬汽車第三季收入增25%、稍低於預期　小鵬X9年底正式上市（第二版）

【09：13】期指開報18269點，升152點。

【09：00】恒指黑期升約202點，報18264點。

【07：48】【新股IPO】藥明合聯2268上限20.6元定價　超額認購近49倍、一手中籤率13%（附分配結果連結）

【07：45】【騰訊業績】騰訊劉熾平：AI芯片H800庫存夠混元大模型更新數代　人員優化已完成、維持成本紀律

【07：45】【Morning精點】騰訊大象轉身擺脫增長見頂之嘆？︱美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資

【07：45】港股ADR收報18236點，升156點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報60.07元，較港收市價高0.17元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報334.15元，較港收市價高11.55元或3.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.97元，較港收市價高1.77元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周三延續周二升勢，道指升163點或0.5%， 報34991點， 連升第4個交易日， 納指升9點， 報14103點， 標指升7點或0.2%， 報4502點。反映中國概念股表現的金龍指數急漲2.87%。

即睇美股收市︰

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    港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升171點　騰訊ADR高港4%

    責任編輯︰梁浩碩

    港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
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