  • 18°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 23:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+ADR】夜期跌85點　阿里美股低港4%守78港元關（不斷更新）

股市 23:00 2023/11/16

分享：

分享：

夜期受兩大消息影響，阿里巴巴公布業績後，美股股價曾跌8.2%，拖累大市表現，另外，美國數據差，美息壓力繼續下跌，抵銷阿里下跌影響，夜期跌85點，報17757點。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR110.02-1.5%
騰訊ADR321.40-1.0%
滙豐ADR59.390.0%
阿里巴巴美股77.99-4.1%

北水轉吸資43億 買盈富及南方恒生科技ETF

港股回吐，北水倒頭買貨，今日錄得淨流入43.4億元，資金買盈富基金 （02800） 及南方恒生科技ETF （03033） ，分別吸資22.7億及10億元。相反，北水續沽騰訊 （00700） 6.5億元，理想汽車 （02015） 有3.8億元淨沽，美團 （03690） 及小米 （01810） 則分別有2.6億及1.3億元淨流出。

阿里巴巴 （09988） 業績大致「對版」，但集團投下多個震撼消息，拖累阿里巴巴美股盤前跌逾8%，夜期亦跌225點。

點擊圖片放大
+2

京東績後升2%、騰訊升0.7% 小米挫6% 恒指跌246點

美股續揚，惟港股高開低走，跌逾200點又失18000點。恒指高開95點，開市後隨即轉跌，曾跌最多356點，低見17722點，，恒指跌246點，收報17832點，成交1152億元。科指跌1.8%，報4049點。京東 （09618） 績後升近2%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 績前跌逾2%，小米 （01810） 挫逾6%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
騰訊324.80+0.7+914
京東108.00+2.0+528
神華25.20+1.4+15
友邦72.65-1.6-21392
阿里巴巴81.35-2.2-3020
小米15.70-6.6-31135

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】小鵬第三季勁虧損　為何公司認為「進入初步正循環」？

財經日誌︰

點擊圖片放大
+7
+6

即市走勢︰

【23：00】夜期跌85點，報17757點

【20：41】阿里巴巴美股盤前跌逾8%，恒指夜期跌225點，報17617點。

【阿里巴巴9988】馬雲家族信託擬出售1000萬股阿里巴巴ADS　涉資8.71億美元

【阿里巴巴9988｜業績】阿里巴巴上季收入增8.5%　經調整純利402億人幣符預期　盒馬鮮生IPO、雲業務全拆均擱置

【17：55】恒指夜期跌12點，報17830點。

【17：55】【騰訊業績】騰訊第三季業績出爐　一文睇大行最新看法

【17：05】【業績｜992】聯想集團中期少賺60%、維持派中期息8仙　楊致遠辭任非執董

【16：55】【新股IPO】藥明合聯2268暗盤升逾15%　每手帳面賺1825元

【16：49】【網易9999｜業績】網易第3季收入增11.6%、經調整純利86億人幣勝預期　CFO楊昭烜辭職

【16：40】【迅銷】UNIQLO港澳：入職3個月合資格收花紅　澳門前線員工加薪10%、店長年薪可達百萬

【16：12】【投資調查】施羅德調查：98%香港零售投資者料未來5年有正回報　平均年度回報率11.21%

【16：10】京東 （09618） 績後升近2%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 績前跌逾2%，小米 （01810） 挫逾6%，恒指跌246點，收報17832點，成交1152億元。科指跌1.8%，報4049點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

【16：00】恒指U盤前跌257點，報17821點。

【15：55】【中國市場】施羅德北亞CEO：未有聽聞客戶要求「排除中國」、仍對中港前景相當樂觀　「看到投資者信心開始回來」

【15：21】大市跌近250點，報17829點，跌249點。

【15：08】恒生 （00011） 尾市跌3%，低見88.55元。

【15：07】【2024展望】瑞銀陳志立：美國明年減息或驅使國際資金回流　恒指明年底目標價20600點

【14：49】電力股潤電 （00836） 升逾1%，中國電力 （02380） 升0.3%。煤炭股方面，神華 （01088） 升逾1%，中煤能源 （01898） 升近1%，兗礦能源 （01171） 升0.9%。

【14：32】港股跌幅再擴至逾200點，報17855點，跌223點，科指跌1.6%，報4059點。

【14：13】康寧傑瑞製孳藥 （09966） 破底低見6.17元後，股價逆市反彈逾6%，高見6.87元。

【14：12】【大行報告】京東績後曾彈5%　富瑞讚為長遠增長奠基礎、潛在升幅倍數計

【13：36】京東 （09618） 最新升3%，騰訊 （00700） 再轉升0.6%，恒指跌約178點，報17900點，科指跌1.5%，報4064點。

【13：31】習拜會｜習近平APEC三藩市晚宴致辭：不參與冷戰或戰爭　蘋果庫克、鱷王達里奧同場

【13：26】大市跌幅午後初段略收窄至約215點，報17863點，科指跌1.7%，報4054點。

【13：19】獲納入MSCI中國指數的零跑汽車 （09863） ，股價逆市升逾3%，高見37.1元。

【13：14】聯想集團 （00992） 績後跌幅略收窄至逾2%，報9.52元，今早曾低見9.31元。

【13：08】中移動 （00941） 短綫向上，最新逆市升0.2%，報63.5元。

【13：00】港股午後初段跌約276點，報17802點，科指跌2.1%，報4040點。

【12：58】華邦科技 （03638） 半日升17%。華邦科技中午公布注意到股價有所上升，披露正考慮進行供股，以擴展集團貿易業務及金融服務業務，並探索任何收購新業務或進行策略投資的機會，以拓展集團貿易業務及為其創造協同效應。

【12：56】天泓文創 （08500） 午後停牌，今早曾破頂高見0.73元，停牌前報0.6元，升50%，成交159萬元。

【12：47】【大行看法】瑞銀：香港負資產未見頂　「若樓價跌逾一成，宗數恐逼歷史高位」

【12：44】【聯想業績】聯想集團中期少賺60%、維持派中期息8仙　毛利率17.5%創上半年財季紀錄

【12：35】【騰訊700】馬化騰發文講述25周年理念：讓狀態最好的人上場　用戶沒有自動增長，盡量別打擾

【12：00】恒生指數半日倒跌297點，報17781點，成交611.9億元。科指跌2.3%，報4032點。京東 （09618） 績後升逾1%，騰訊 （00700） 績後反覆偏軟跌0.3%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌2%，小米 （01810） 破頂後倒跌近6%，藥明生物 （02269） 挫逾6%。

【11：49】藥明生物 （02269） 最新挫逾7%，暫為表現最差藍籌，京東 （09618） 績後逆市升近2%，藍籌中最強。

【11：47】快手 （01024） 股價逆市造好，升逾3%，高見61元。

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌0.6%，深證跌1.1%，創業板指跌1.7%。

【11：08】大市跌勢略為喘定，最新跌約300點，報17773點，跌305點，今早曾跌356點，低見17722點。科指跌2.4%，報4027點。

【10：58】藥明生物 （02269） 、石藥 （01093） 分別跌逾6%。

【10：37】港股跌幅擴大至逾300點，報17727點，跌約350點，科指跌2.5%，報4023點。小米 （01810） 跌幅擴至6%，低見15.76元。騰訊 （00700） 又轉跌近1%，阿里巴巴 （09988） 績前跌逾2%，美團 （03690） 跌逾2%。

【小米1810】小米汽車「SU7」亮相、傳最快明年2月上市　外型由BMW前設計師操刀（圖集）

【10：26】藥明生物 （02269） 跌半成，低見48元。

【10：14】騰訊 （00700） 最新回穩，逆市升0.2%，報323.2元，今早曾跌近2%低見316.2元。

【10：11】半新股喜相逢 （02473） 逆市升逾23%，高見1.7元。

【10：07】體育用品股下跌，其中李寧 （02331） 跌逾4%，安踏 （02020） 跌3%，特步 （01368） 跌逾2%，破底低見5.3元。 

【10：03】小米 （01810） 最新跌近5%，低見15.96元。

【09：50】大市跌幅擴至逾200點，報17848點，跌230點，科指跌1.6%，報4061點。

【09：49】BC科技集團 （00863） 逆市升逾16%，破頂高見5.52元。BC科技集團公布，從事數字資產交易平台的全資子公司OSL　Digital與華贏控股全資子公司華贏東方（亞洲）簽署策略合作備忘錄，在推廣數字資產交易方面達成合作。

【09：48】騰訊 （00700） 轉跌近2%，低見316.2元。

【09：46】小米 （01810） 今早破頂高見16.98元後，股價轉跌逾3%，低見16.22元。

【09：44】北汽 （01958） 升近6%，破頂高見2.6元。中國工信部發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第377批），新產品公示名單中包括兩款「小米」品牌的純電動車，申報企業為北京汽車集團越野車有限公司，資料顯示為北汽集團的越野車業務板塊。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 將於今日公布業績，股價早段隨市偏軟，跌約0.2%，低見82.9元。

【09：40】大市早段轉跌近百點，回落至18000關樓下，低見17978點。

【09：37】京東系績後個別發展，京東 （09618） 早段升近5%，京東健康 （06618） 跌逾1%，京東物流 （02618） 升逾2%。

【業績︱京東系】京東健康第三季經調整經營盈利升近14%　年度活躍用戶達1.75億

【業績︱京東系】京東物流上季轉賺約2億人幣　收入升逾16%

【09：31】中國華融 （02799） 升近18%，高見0.44元。

【四大資管】中國華融擬改名為「中信金融資產」

【四大資管】華融斥136億入股主要股東中信股份5%股權、溢價三成　易名「中信金融資產」

【09：30】港股開市後轉跌約23點，報18055點。

【09：26】偉易達 （00303） 績後高開逾2%，偉易達中期多賺14.1%至9360萬美元，維持中期息17美仙。

【業績｜高息股】偉易達中期多賺14%息17美仙　股息率續有10厘　惟全年展望更保守（第二版）

【09：20】京東 （09618） 績後升5%，騰訊 （00700） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 逆市跌近2%，恒指高開95點，開報18174點，成交45億元。科指升1.1%，報4169點。

【騰訊業績】騰訊第3季收入按年增1成　經調整純利449億人幣勝預期

【京東業績】京東第三季經調整純利106億人幣勝預期　CEO許冉兼任京東零售話事人（第二版）

【業績｜9868】小鵬汽車第三季收入增25%、稍低於預期　小鵬X9年底正式上市（第二版）

【09：13】期指開報18269點，升152點。

【09：00】恒指黑期升約202點，報18264點。

【07：48】【新股IPO】藥明合聯2268上限20.6元定價　超額認購近49倍、一手中籤率13%（附分配結果連結）

【07：45】【騰訊業績】騰訊劉熾平：AI芯片H800庫存夠混元大模型更新數代　人員優化已完成、維持成本紀律

【07：45】【Morning精點】騰訊大象轉身擺脫增長見頂之嘆？︱美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資

【07：45】港股ADR收報18236點，升156點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報60.07元，較港收市價高0.17元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報334.15元，較港收市價高11.55元或3.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.97元，較港收市價高1.77元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】美股周三延續周二升勢，道指升163點或0.5%， 報34991點， 連升第4個交易日， 納指升9點， 報14103點， 標指升7點或0.2%， 報4502點。反映中國概念股表現的金龍指數急漲2.87%。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+5
    • +4

    港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升171點　騰訊ADR高港4%

    責任編輯︰梁浩碩

    港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
    看文章 ・ 賺取 ET Points

    hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

    立即領取

    上一篇文章

    【美股市況】美國再有通脹指標下跌　長債息再跌穿4.5厘　道指跌54點（不斷更新）

    下一篇文章

    【美國經濟數據】美國進口物價指數按月跌0.8% 首領失業救濟人數上升
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款