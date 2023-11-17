【ET開市直擊】阿里分拆遇阻績後有排捱？藥明合聯首掛點部署？

阿里巴巴 （09988） 上季經調整純利按年增加19%，符合市場預期，集團更罕有派發中期息，又暗示未來或年年有息派。不過，阿里同時宣布，盒馬鮮生IPO、阿里雲分柝業務遭滑鐵盧，而菜鳥則按計劃已遞表申請在港上市，阿里分拆遇阻績後股價有排捱？由藥明生物 （02269） 分拆上市的藥明合聯 （02268） 即日起掛牌，暗盤表現先報捷，升逾22%。以每手500股計，每手帳面賺2275元，抽股中籤人士怎部署？未持貨投資者又是否值得留意？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一拆解。

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責任編輯：葉淼