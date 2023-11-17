  • 19°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 10:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】阿里分拆遇阻績後有排捱？藥明合聯首掛點部署？

股市 08:28 2023/11/17

分享：

分享：

阿里巴巴 （09988） 上季經調整純利按年增加19%，符合市場預期，集團更罕有派發中期息，又暗示未來或年年有息派。不過，阿里同時宣布，盒馬鮮生IPO、阿里雲分柝業務遭滑鐵盧，而菜鳥則按計劃已遞表申請在港上市，阿里分拆遇阻績後股價有排捱？由藥明生物 （02269） 分拆上市的藥明合聯 （02268） 即日起掛牌，暗盤表現先報捷，升逾22%。以每手500股計，每手帳面賺2275元，抽股中籤人士怎部署？未持貨投資者又是否值得留意？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一拆解。

ET開市直擊
阿里分拆遇阻績後股價有排捱？藥明合聯首掛點部署？

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

相關文章

【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署
2023/11/13
【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署

你可能感興趣

【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署
08:36 2023/11/13
【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】騰訊、京東績後部署 港股急上萬八後市趨樂觀？
2023/11/16
【ET開市直擊】騰訊、京東績後部署 港股急上萬八後市趨樂觀？
【ET開市直擊】美通脹降温後市續亢奮？萬億救樓市受惠股盤點
2023/11/15
【ET開市直擊】美通脹降温後市續亢奮？萬億救樓市受惠股盤點
【ET開市直擊】大行唱淡港股恒指點走？京東、網易績前部署
2023/11/14
【ET開市直擊】大行唱淡港股恒指點走？京東、網易績前部署
理想季績勝預期利好股價？中芯績後部署策略
2023/11/10
理想季績勝預期利好股價？中芯績後部署策略
【ET開市直擊】美債息回落續利好股市？港、美科技股仲有得彈？
2023/11/09
【ET開市直擊】美債息回落續利好股市？港、美科技股仲有得彈？
藥明生物（02269） 藥明合聯（02268） 盒馬 分拆 菜鳥 IPO 阿里雲 阿里巴巴 業績公布 阿里巴巴－SW（09988）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【儲局官員】梅斯特︰尚未決定儲局是否仍需再加息　需更多證據證明戰勝通脹

下一篇文章

【foodpanda易手？】美團據報考慮收購foodpanda東南亞業務　以走出國內市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款