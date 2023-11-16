▲ 【美股業績︱Cisco】思科季度收入勝預期、惟下調全年收入預測 股價盤後挫11%

思科（Cisco 美︰CSCO）公布季度業績。思科季度收入按年升7.6%至146.7億美元，高於預期的146.1億美元，經調整每股收益為1.11美元，亦高於預期的1.03美元。不過，思科對今個財季及全年預測悲觀，顯示對其網路設備需求正放緩。思科股價盤後挫11%，報47.42美元。

思科表示，上季新產品訂單放緩，主要由於在前三個季度的強勁交付後，客戶正專注安裝和實施產品，估計有一到兩個季度的已出貨訂單仍待客戶執行，預計下半年訂單將恢復增長。

思科預計第二財季經調整每股收益為0.82至0.84美元，低於分析師預期的0.99美元，收入預期為126億至128億美元，亦低於分師預期的141.9億美元。

另外，思科下調全年收入預測至538億至550億美元，相對8月時預計為570億至582億美元，亦低於分析師預期的577.6億美元。

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責任編輯︰梁浩碩