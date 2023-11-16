▲ 【新股IPO】藥明合聯2268上限20.6元定價 超額認購近49倍、一手中籤率13%（附分配結果連結）

由藥明生物 （02269） 分拆獨立上市的藥明合聯 （02268） 公布招股結果。藥明合聯以每股20.6元定價，為招股價19.9至20.6元的上限定價，集資淨額34.83億元，一手中籤率13%，抽8手（4000股）可穩獲一手。藥明合聯將於11月17日掛牌。【分配結果連結】

藥明合聯於香港公開發售部分共錄得30726人認購，超額認購48.96倍。國際發售部分超購18.6倍。

所得款項淨額的67%將用於在新加坡興建生產設施及擴大其中國的抗體中間體產能，23%用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，10%用作營運資金及其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩