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【美國停擺】眾議院通過臨時撥款法案　死綫延長兩個月　參議院料最快日內通過

股市 07:45 2023/11/16

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【美國停擺】眾議院通過臨時撥款法案　死綫延長兩個月　參議院料最快日內通過

美國眾議院以336票贊成，95票反對，通過了一項短期的政府撥款法案，該法案將提交參議院，預計獲民主黨人支持，參議院多數黨領袖舒默表示正在與參議院共和黨領袖麥康奈爾合作，以加快臨時政府撥款法案的通過，最早在當地時間周三晚可獲通過，以避免美國政府周六停擺。

該短期撥款法案（或稱continuing resolution，CR），將為聯邦政府在1月19日前提供部份資金，其餘部份提供資金到2月2日，法案不包括對烏克蘭和以色列提供援助。短期撥款法案旨在讓國會和白宮有更多時間來談判十幾項全年支出法案。1月19日前要就農業及食物、能源及水資源、軍事建設及退伍軍人事務、交通房屋及市區發展等支出法案達成協議。

其餘8項支出法案，商業司法及科學機構、國防、金融服務、國土安全部、內政及環境、勞工衛生公共服務及教育、立法機關及外交構機將獲撥款直至2月2日。

不過，由於沒有大幅削減政府開支，遭到眾議院93名共和黨人反對。而參議院將在未來幾周內討論對烏克蘭和以色列的援助。

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【美國停擺】眾議院議長料新方案可贏得兩黨支持　避過11.18停擺危機

記者：譚志偉

美股 選舉 舒默 麥康奈爾 美國共和黨 美國民主黨 金融服務 內政 國防 外交
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