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【四大資管】華融136億從大股東子企購中信股份5%股權　股價曾升3成

股市 11:07 2023/11/16

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【四大資管】華融136億從大股東子企購中信股份5%股權

中國華融 （02799） 昨日不單宣布擬易名為「中信金融資產」，同時宣布向主要股東中信集團子企收—中信盛星，收購其中信股份 （00267） 5.01%持股，總代價為136.3億元。華融表示，交易代價將以集團自有資金撥付。華融今日股價造好，最多升30%，見0.475元，最新升幅回順至15%，報0.42元，成交逾1億元。中信股份則跌約1%，暫報7.18元。

華融公告指，中信盛星持有94.6億股中信股份，佔中信股份已發行股數32.53%。

以每股股份收購價為9.35元，較中信股份周三收市價7.23元計算，溢價29.3%。收購事項完成後，華融將持有中信股份5.01%已發行股份。

中信集團持有華融近26.5%股權　為單一最大股東

據華融中期報告指，中信集團持有中國華融26.46%股權，為華融的最大股東。

華融指，收購事項有利於提高本公司資產質量，優化產業佈局，幫助公司改善財務狀況，有效補充資本，增強可持續盈利能力，是優化國有資產佈局的重要舉措。中信集團還將通過品牌授權、人員互相交流、資產互相交易，在市場化、法制化的原則下，支持公司轉型發展，提高國有資產運營效益。

華融又指，收購事項是公司的一項長期戰略性投資，將為公司帶來長期穩健的財務收益。收購事項正式獲批後，公司擬向中信股份推薦一位董事。

另外，華融指，已完成5家牌照類附屬公司的股權出售，合併報表實現收益約35億元人民幣，而母公司層面實現收益約92億元人民幣。

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編輯：袁諾曦

港股 中國華融（02799）
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