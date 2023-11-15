【四大資管】華融斥136億入股主要股東中信股份5%股權、溢價三成　易名「中信金融資產」

▲ 【四大資管】華融斥136億元買中信股份5%股權、溢價三成 另已出售5家牌照類附屬公司股權

中國華融 （02799） 宣布易名至「中信金融資產」的同時，華融宣布，向主要股東中信集團的全資附屬公司中信盛星收購持有的中信股份 （00267） 5.01%股份，總代價為136.3億元。代價將以集團自有資金撥付。

公告指，中信盛星持有中信股份94.6億股股份，佔中信股份已發行股份數量的32.53%。每股股份收購價為9.35元，按中信股份周三收市價7.23元計算，溢價29.3%。收購事項完成後，華融將持有中信股份5.01%已發行股份。

據華融中期報告指，中信集團持有中國華融26.46%股權，為華融的最大股東。

華融指，收購事項有利於提高本公司資產質量，優化產業佈局，幫助公司改善財務狀況，有效補充資本，增強可持續盈利能力，是優化國有資產佈局的重要舉措。中信集團還將通過品牌授權、人員互相交流、資產互相交易，在市場化、法制化的原則下，支持公司轉型發展，提高國有資產運營效益。

華融又指，收購事項是公司的一項長期戰略性投資，將為公司帶來長期穩健的財務收益。收購事項正式獲批後，公司擬向中信股份推薦一位董事。

另外，華融指，已完成5家牌照類附屬公司的股權出售，合併報表實現收益約35億元人民幣，而母公司層面實現收益約92億元人民幣。

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編輯：袁諾曦