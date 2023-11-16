▲ 【騰訊業績】騰訊劉熾平：AI芯片H800庫存夠混元大模型更新數代 人員優化已完成、維持成本紀律

市場關注各中資科網企業應對美國對華芯片限制情況，騰訊總裁劉熾平形容，集團是AI芯片庫存量最多的中國廠商之一，「我們應該是第一個訂購（英偉達Nvidia）H800的人」。他提到，手上H800芯片足夠騰訊為混元大模型更新至少數代。

劉熾平提到，芯片禁令或會影響騰訊透過騰訊雲對外租賃AI芯片的能力，未來必須找到方法提高AI芯片使用效率，會嘗試能將大量推理能力轉移到較低性能的芯片，以便保留大部分高性能芯片用作AI訓練，同時正在內地尋找新的訓練芯片供應。

GPU、伺服器投資促營運資本開支

首席財務官羅碩瀚提到，上季營運相關資本開支約66億元，按年增526%，主要是圖形處理器（GPU）和伺服器投資的增加。羅碩瀚其後補充，營運相關資本佔收入約3%至3.5%，預計2024年維持相若水平，若公司成功取得更多GPU，相關佔比或額外提高約1個百分點。

劉熾平提到，大部分效率優化已經完成，「我們擁有適合現有業務的員工規模」，騰訊正在選擇性地招募以發展新業務，未來會維持成本紀律，讓團隊專注於能真正帶來價值的判務。

回購對股東更有利

過去兩年的11月份，騰訊分別宣布實物分派京東 （09618） 及美團 （03690） 持股，但今年卻再無類似消息，問及再分派投資組合，劉熾平表示，騰訊非常注重股東回報，考慮到中國互聯網股票的市場估值幾乎處於歷史低點，回購將是對股東更有利的方法。

騰訊上季網絡廣告業務為三大業務中增速最快，對於廣告業務走勢，首席戰略官James Mitchell認為，廣告業務擁有零散增長驅動因素，包括流量成長、增加廣告負載、行業部署人工智慧以提高點擊率及閉環廣告等；但宏觀經濟可能是潛在的負面影響。

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記者：李哲毅