▲ 【分析】小鵬第三季勁虧損 為何公司認為「進入初步正循環」？

小鵬汽車 （09868） 第三季汽車毛利率-6.1%，非公認會計原則淨虧損27.9億元（人民幣，下同），為何小鵬汽車董事長何小鵬仍稱第三季進入了初步正循環，明年第四季進入高速發展的大循環？

作為投資者，見到「高速發展」都會豎起耳朵，更何況在最近一季，蔚來、理想及小鵬的股價走勢，以小鵬最強，第三季至今累升36%。

痛定思痛，小鵬經歷一系列變革後，先有德國老牌車企福士汽車（Volkswagen）入股約5%，其後再有滴滴入股約3%，究竟有何優勝之處？

市場最憂慮是虧損，就連汽車毛利率亦虧損，小鵬解釋，是因為管理層下調了對G3i車型銷售量的預測，導致與相關存貨減值2.3億元，對汽車毛利率負面影響2.9個百分點，以及銷售促銷及新能源汽車補貼屆滿。

然而，小鵬所指進入了初步正循環，可能是因為全力押注6月底上綫、售價逾20萬元的G6，並指客戶較鍾情新款，特別每月報出G6成績，7月至10月賣出2.78萬輛，佔季內銷售4萬輛的70%，號稱20萬至25萬元最暢銷的電動SUV。

接着是X9於11月17日開賣，明年1月交車，小鵬稱預計成為大型純電MPV銷量第一。至於新版2024年款G9，9月19日已交付，直接對標特斯拉，仍等待突出的數據。

而接手滴滴的「MONA」，將成為小鵬第二個品牌，推15萬元檔次電動車，明年第三季推出。

由G6帶起，X9、2024年版G9，到明年的「MONA」，若如部署，似乎這便是小鵬稱明年第四季進入高速發展的大循環。

記者：譚志偉