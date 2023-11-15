【京東9618】京東上季經調整盈利增6% CEO同時掌管零售業務

科網股京東集團(09618) 公布上季業績。集團第三季度收入為2,477億元人民幣，較2022年第三季度增加1.7%。同期集團淨利潤為79億元人民幣，較去年同期增加31%。至於第三季度經調整淨利潤為106億元人民幣，按年增加6%。

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集團首席執行官許冉指出，集團上季取得穩健的收入表現，並且利潤水準達到歷史新高，這得益於京東在價格競爭力和平台生態建設方面的主動努力及供應鏈優勢。集團同時看到一系列主動努力所取得的進展，比如商家數量的進一步擴大，以及用戶購買行為的改善等。京東首席財務官單甦表示，集團也看到家電和電子產品等核心品類在三季度繼續擴大市場份額，同時日用百貨品類勢頭逐漸向好。

京東同時宣布，許冉將兼任京東零售首席執行官，立即生效。京東零售原首席執行官辛利軍將在公司另有他任。

同系京東物流（02618）亦公布截至9月止第三季度虧轉盈，錄純利2.14億元人民幣，去年同期虧損為2.8億元人民幣；經調整純利8.4億元人民幣，按年增88.7％。

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