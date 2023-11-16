【券商點睇】經營虧損有望逐季改善 華虹半導體估值歷史低位

開源證券指出，華虹半導體（01347）第三季收入5.69億美元，按季下滑10%，接近公司指引5.6至6億美金區間的下限，主要因公司多次調降價格，導致公司產品均價按季下降10.6%，而公司出貨量持平。期內，毛利率為16.1%、接近公司指引的16%至18%區間下限，相比上一季下滑11.6個百分點。

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報告稱，公司指引第四季收入為4.5至5億美元，對應按季下降12%至21%；毛利率2%至5%，對應上一季下滑11至14個百分點。該行估算第四季8吋毛利率略低於30%、而12吋出現負毛利率，主要考慮到公司產品均價顯著下降、以及公司計提存貨跌價准備。基於公司指引，以及考慮到經營費用相對剛性，預計公司第四季將出現經營虧損。

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但開源證券預計，2024年首兩季公司經營虧損額有望收窄，主要考慮到出貨量或見底回升、產品價格短期內企穩、存貨減值影響消除後，有望驅動毛利率回升。隨着行業整體需求景氣度復甦，預計2024年第三季有望迎來經營利潤的盈虧平衡點，進而驅動公司估值修復，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛