【券商點睇】上半年實現扭虧為盈 阿里影業產業鏈影響力提升

安信國際報告指，阿里影業（01060）截至9月底的上半年收入按年增43%至26.2億元（人民幣，下同），其中電影投資制作及宣發收入增長96%，受益於電影票房的強勁表現，以及公司在頭部內容的高參與度。其中，大麥業務併購將於12月初完成，後續關注在演出票務、內容製作等業務的融合、AIGC帶來的降本增效幅度。

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報告稱，收購大麥後的戰略方向，與現有業務融合，布局全品類娛樂內容，提升在產業鏈中的影響力。目前淘麥VIP會員數超2,000萬，其中黑鑽會員超過200萬，會員貢獻淘票票、大麥50%、20%的交易頻次，管理層指引至2025財年會員數突破3,000萬。同時，目前大麥票務收入、內容制作收入佔比約90%、10%，管理層指引未來兩年將提升到20至30%。

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安信國際指出，上半年綫下文娛及演出復甦，令公司收入及利潤均實現高速增長，演出票務行業有明顯的供給帶動需求的特徵。中長期看，大麥業務的融合及產業鏈縱深布局是新的收入增長引擎，AIGC在內容作制作及宣發中降本增效作用有望帶動利潤率改善。另公司現價對應2024年預測市盈率為23.6倍，業績處於強勁復甦通道，建議投資者保持關注。

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責任編輯：林衛