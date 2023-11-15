▲ 【四大資管】中國華融擬改名為「中信金融資產」

內地四大不良資產管理公司之一的中國華融 （02799） 宣布，計劃更改公司名稱為「中信金融資產」（CITIC Financial AMC），並會因此而修訂公司章程，中國華融解釋，中信集團入主後持有26.46%，是公司最大股東，改名有利體現公司深化改革、化險取得的積極成效，「展現積極的精神面貌，樹立全新的企業形象」。

中國華融稱，變更公司名稱為「中信金融資產」議案已經董事會審議通過，將提呈股東大會審議批准。中國華融表示，改名有助於依託中信集團品牌價值，促進業務開展；也有利於突出公司行業特徵與牌照優勢，體現防範化解金融風險、維護金融體系穩定的功能定位，彰顯企業價值。

中國華融前董事長賴小民因涉嫌受賄、貪污、重婚，2018年被逮捕，其後中國華融陷入財困，2021年底中國華融落實重組方案，引入中信﹑中保融信基金﹑信達 （01359） ﹑工行 （01398） 旗下工銀投及中國人壽（集團）進行配股集資，而中信最終成為中國華融最大股東。

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編輯：李哲毅