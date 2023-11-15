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【業績︱京東系】京東物流上季轉賺約2億人幣　收入升逾16%

股市 20:05 2023/11/15

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【業績︱京東系】京東物流上季轉賺約2億人幣　收入升逾16%

京東物流 （02618） 截至9月底止三個月，利潤錄得2.1億元（人民幣，下同），去年同期為蝕2.9億元；而經調整利潤為5.5億元，按年升117.7%，利潤率提升0.8個百分點至2%。

期內，收入按年升16.5%至416.6億元。來自一體化供應鏈客戶的收入增加7.5%至196億元，主因來自京東（009618）的收入增加，以及受外部一體化供應鏈客戶的收入增加帶動。單客戶平均收入按年增加22.7%至143,497元。而來自其他客戶的收入增加25.7%至221億元，部分受惠快遞快運服務的業務量增加所帶動。

由於優化業務及客戶結構，及業務規模擴大帶來的規模經濟效應，推動公司大部分成本構成的效益提升，公司上季毛利率微升0.5個百分點至7.9%。

支出方面，上季銷售及市場推廣開支按年大增38%至13.5億元，研發開支增加9.3%至8.7億元。

截至9月底，公司的倉儲網絡已幾乎覆蓋全國所有的縣區，包括由自身運營的1,600多個倉庫和由雲倉生態平台上第三方業主經營的2,000多個雲倉。

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編輯：袁諾曦

港股 京東物流（02618）
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