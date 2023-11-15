【業績︱京東系】京東健康第三季經調整經營盈利升近14%　年度活躍用戶達1.75億

▲ 【京東系】京東健康第三季經調整經營盈利升近14% 年度活躍用戶達1.75億

京東健康 （06618） 第三季收入為115.9億元（人民幣，下同），按年升10.1%，經調整經營盈利為7.4億元，按年升13.8%。

期內，京東健康推出全新的品牌策略，進一步強化用戶對京東健康的品牌認知和看病買藥的心智，平台用戶保持快速增長。截至9月底，年度活躍用戶數達1.75億。

另外，公司在期內與多家藥企推出新特藥線上首發，還與利奧製藥、達因藥業、東阿阿膠等多家醫藥企業全面升級戰略合作，完善「零售醫藥+服務」一站式體驗。

今年7月京東健康推出醫療大模型「京醫千詢」，實現在不同醫療場景的應用、產品和解決方案的AI升級。目前，醫療大模型已成為京東健康的技術底座，將持續助力遠程醫療服務創新。

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編輯：袁諾曦