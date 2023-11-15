YOHO WEST上樓書　最快周末開價

新地（00016）與港鐵（00066）合作發展的天水圍YOHO WEST今上載樓書，新地代理總經理胡致遠指，周內會率先向傳媒開放示範單位，最快周末或下周公布首張價單。

樓書顯示，YOHO WEST分為第2A座、2B座、3A座及3B座四座發展，住宅大廈樓高38層，提供1,393伙，戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積介乎245至1,073方呎。2A座及2B座的標準樓層，每座每層設有7伙及3部升降機，兩座互通。而3A座及3B座的標準樓層每座每層則有10至13伙，提供4部升降機。

最細單位為3B座3樓B11室平台特色戶，實用面積245方呎，連164方呎平台。而最大單位為2A座46樓Simplex1A室，實用面積1,073方呎，四房間隔，連376方呎平台。設於地庫的停車場提供164個住宅停車位。項目預計關鍵日期為2024年9月30日。

胡致遠續介紹，項目設有私人住客會所「YOHO HOUSE」，會所約4萬平方呎，連戸外園林約6萬平方呎，總面積約10萬平方呎，配備逾30多項設施及多元化服務。

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