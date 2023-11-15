▲ 【分析】騰訊大象轉身 擺脫增長見頂之嘆？

騰訊 （00700） 業績收入增長表現一般，第三季收入按年增長10%至1546億元（人民幣，下同），純利跌9%至362億元，經調整純利就大增39%至449億元，主要因為來自投資公司的虧損大幅減少。

業績報告提到，「將重心從發展空間較少的業務轉移至增長潛力更高的業務」。

第三季業務收入 億元人民幣 按年變幅 增值服務 757 +4% 網絡廣告 257 +20% 金融科技及企業服務 520 +16% 其他 11 +3%

以業務收入來個對照，「增值服務」收入增長4.2%至757億元，包括遊戲、音樂及視頻收入；網絡廣告收入增長大增20%至257億元，金融科技及企業服務收入增16%至520億元。

第三季業務收入 億元人民幣 按年變幅 國際市場遊戲收入 133 14% 本土市場遊戲收入 327 5% 社交網絡收入 297 -0.3%

換言之，增值服務增長較少。增值服務內的國際遊戲收入增14%至133億元，本土市場遊戲收入增5%至327億元，社交網絡收入跌1億元，至297億元。

以騰訊為一隻巨型大象公司來說，以乎正想轉身力谷增長達20%的網絡廣告收入，力拓新財源，難怪騰訊接着說，「我們正在加大投資人工智能模型，為我們的產品賦予新的功能，並提升對內容和廣告的精準推薦能力。」配合微信及WeChat的合併月活躍賬戶數13.36億戶，按年仍有2%增長，有利廣告投放。

騰訊指，向廣告主提供生成式人工智能工具，使他們能夠通過文本描述自動生成廣告素材，並適配各廣告庫存生成多尺寸的素材。

【騰訊業績】騰訊第3季收入按年增1成 經調整純利449億人幣勝預期

記者：譚志偉