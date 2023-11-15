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【通脹難熬】英國家庭通脹吃不消　料推遲買聖誕禮物

商業 18:51 2023/11/15

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12月一向是消費旺季，但由於高額帳單和物價擠壓了英國家庭預算，預計今年家庭會推遲購買聖誕禮物。

據BBC報道，本年迄今為止，英國玩具業的銷量有所下降，家長可能會等到12月發薪日之後，再在節日期間大肆消費。

有分析師表示，有迹象顯示消費者重返實體店。疫情過後，店內銷售額出現部分反彈，增長了3%，但網購銷售額卻下降。英國玩具零售商協會（Toy Retailers Association）的Brian Simpson表示，顧客喜歡得到工作人員的建議，例如玩具是否適合某些年齡，或需要多久更換電池。

玩具清單　包括芭比哈利波特

該協會公布預計今年暢銷的20種DreamToys（夢想玩具）清單，這些商品的價格從8.99英鎊至149.99英鎊（約88至1,460港元）不等。今年的名單包括機械狗，而芭比娃娃和忍者龜因早前有電影上映，亦榜上有名。其餘還包括LEGO哈利波特霍格華茲城堡、星球大戰阿蘇嘉星艦、Mattel Hot Wheels城市終極拖車、Pictionary Vs AI、Pokémon等各種玩具。

該清單由零售商和專家小組編制，協會稱，該小組「對我們認為最受歡迎的玩具，給出了權威和獨立的看法」。

然而，也有唱反調的人士。行銷機構Kids Industries行政總裁Gary Pope表示︰「在聖誕節，我希望這份清單以及所有其他清單，都可以由孩子們來決定。」

玩具數據追蹤公司Circana執行董事Melissa Symonds指出，生活成本上漲給家庭帶來更大的壓力，導致今年銷售的昂貴玩具數量減少。

銷量雖降　仍勝歐洲主要同業

她表示，去年聖誕節玩具的花費超過10億英鎊，預計今年最後3個月的消費者支出，至少與前9個月一樣多。零售商和製造商正依賴良好的節日季，惟今年迄今的銷售額與去年同期相比下降了4%。

她又指，由於潮濕的夏季影響了戶外遊戲和運動等商品的銷售，同期玩具銷量下降了8%。然而，這仍然超過了歐洲主要國家同業的表現。

今年聖誕節適逢在星期一，佳節前有一個完整的購物周。她預計，家庭會利用這7天購買大量禮物，盡管11月更有可能進行一些促銷活動。

責任編輯：蕭寶玲

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