【業績｜9868】小鵬汽車第三季收入增25%、稍低於預期　美股盤前轉跌3%

▲ 【業績｜9868】小鵬汽車第三季收入增25%、稍低於預期

小鵬汽車 （09868） 公布今年第三季財務表現，單季總收入為85.3億元（人民幣，下同），按年增長25%、按季升68.5%，惟稍遜預期的85.8億元，也是公司上季指引的下游水平。以非公認會計原則計，小鵬汽車季度經調整虧損按年擴大26%至27.9億元，相當於每股普通股虧損1.61元；以列帳基礎計，小鵬汽車季度虧損按年擴大63%至38.9億元，相當於每股普通股虧損2.25元。

即使小鵬汽車季度交付量恢復按年增長，按年增35%至40,008輛，但汽車業務毛利率仍錄得-8%，而去年同期為11.6%、第二季則為-8.6%。

集團層面，小鵬汽車第三季整體毛利率為-2.7%，按年差16.2百分點，按季就改善1.2百分點。

小鵬汽車預計第4季收入按年增長接近一倍

小鵬汽車在業績公告同時給予第四季表現指引，預料本季汽車交付量達59,500至63,500輛，即按年增長1倍以上。季度總收入預計介乎127億至136億元，相當於按年增長86%至99%。

小鵬汽車美股（美：XPEV）周二大升9%，連帶港股今日升近8%，收報67.8港元。小鵬汽車美股在公布季績前，盤前股價造好，惟發布業績後，股價轉跌約3%，暫報16.5美元，折合相當於港股每股64.4港元。

何小鵬：2024年第4季進入「大正循環」

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬稱，從今年第三季度開始，公司進入了初步的正循環，今年起的變革將會在2024年及以後更明顯體現，並期望明年第4季度進入高速發展的「大正循環」。

小鵬汽車聯席總裁顧宏地就指，新產品和技術降本驅動集團毛利率改善，第4季度自由現金流將會更大幅度地改善，這是我們走向長期規模盈利的起 點。

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記者：麥德銘