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【展覽之都】冀更多國際買家　亞太美容展商盼追失地

商業 11:00 2023/11/16

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因疫情而闊別三年的亞太區美容展回歸，預計將吸引超過60,000名參與者。有展商指疫情期間已開拓零售業務，亦有展商指疫情時已採用網上平台招客，但大都指亞太區美容展很國際性，對開拓海外市場很有幫助。

【展覽之都】亞太美容展闊別三年歸來　匯聚2,400多家國際參展商

南明美容集團市場經理曾麗華表示，該公司參加了亞太美容展很多年，代理的美容儀器獲很多香港的美容院使用，也有不少中國及澳門客戶。在因為疫情而沒法參展期間，他們轉而開拓使用互聯網來尋找客源，例如拍攝更多產品的效果影片，坦言「直接拍攝成果就不會被說是修圖」，今年亞太美容展重啟後亦參展，希望開拓更多香港及海外的客源。

來自德國、創辦於2014年的DJM也是美容儀器品牌，但就多向發展提供不同產品、方案及附加服務予客戶，從而得到客戶歡迎。行政總裁張瑞金表示，他們是只有約10年歷史的年輕品牌，相較於有更長歷史的其他對手，有3、4年時間因為疫情而無法參展，影響是很大的。她甚至透露在疫情期間更一度只有6位數字的生意：「疫情期間美容院都要關門，不單沒有美容院會採購新儀器，甚至連消耗品的採購也暫停。」

【人才趨勢】數碼轉型+新產品大增　銀行業Fintech、ESG人才成搶手貨

她指今屆的氣氛不錯，由於只是第一天難以評價，但在首天僅半日就已經有相當多人參觀，比她預期中來得好。雖然疫情期間也有去泰國、新加坡等地參展，但認為香港的亞太美容展更具規模和國際性。她坦言今年目標是追回疫情期間的失地，增加本地和海外客戶也是目標，但就指今屆海外買家似乎較疫前來得少。

靚靚環球是本地美容品生產商，已有20多年歷史，過往業務主要是批發美容品及為其他品牌提供OEM服務，但由於疫情期間影響生意而開拓了零售業務，打開了新市場。護膚品配方師及業務經理梁斯銘表示，該公司超過9成客戶是本地客，疫情期間美容院沒法開門做生意對他們影響很大，因此轉為開辦自家的零售店，讓用家即使不能上美容院也能自己買美容品回家。海外客戶只佔不足一成，她希望能在亞太美容展接觸更多海外買家，並能在幾年內增長至2成甚至3成的目標。

【智慧物流】處理能力升7成　DHL智慧物流助查可疑貨物

本報記者：李智賢

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