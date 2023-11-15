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【1999業績】敏華控股：不盲目擴張　半年冀淨開店600間

股市 19:32 2023/11/15

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【1999業績】敏華控股：不盲目擴張　半年冀淨開店600間

內地掀起消費降級潮，惟敏華控股 （01999） 半年毛利率仍增0.3個百分點至39.1%，主席黃敏利在中期業績會上稱，集團擁有一定技術與壁壘，同時在生產和採購方面亦具有優勢，預計未來利潤率往下跌的機率不高。他說，集團致力提升效益及製造水平，笑言「炒掉一堆人不能解決問題」。

未來需求以舊換新為主

內地市場方面，黃敏利稱，房地產市場仍處調整周期，公司未來3至5年繼續貫徹「以穩為主」的策略，不會盲目擴張，以免影響公司利潤。他續指，過去20年房地產市場的增速將不復存在，新房落成量將愈來愈少。因此，對於購置梳化及床墊的需求，料未來以舊換新為主，但是仍看好內地市場，「市場將回歸正常，如同香港及歐美市場」。

下半財年目標淨開店約600間

敏華控股中國區總裁王兵補充，公司下半財年目標淨開店約600間，當中梳化店400間、床墊店200間，未來會加大力度開拓下沉市場，集團「尚有許多三四綫城市（未進軍）」。黃敏利則指，現時約5%的市佔率仍算偏低，會繼續以不同渠道拓展新市場，「（市佔率）未來能否達到8%或10%？空間仍然非常巨大」。王兵又稱，公司將逐步對經營逾3年的門店進行裝修，提升形象及客戶體驗。

截至9月底，集團在内地共設6,888間品牌專賣店，淨增長417間，關店率保持約7.3%。

北美去庫存工作到尾聲

至於海外市場，北美市場收入按年大跌20.5%，若剔除海運附加費，收入則跌5.1%。敏華控股執行董事兼海外銷售總經理黃影影指，疫情後運費及原材料價格下降，對增長趨勢感到樂觀。此外，黃敏利提到，北美地區的去庫存工作已到尾聲，預計明年在銷量上會有增長。

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記者：伍鍵文

港股 敏華控股（01999） 業績公布 中國 家具 內地物業 黃敏利
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