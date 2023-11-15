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【3D網店】Lucid Worlds沉浸式體驗技術　助網店化身3D虛擬空間

科技 17:37 2023/11/15

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Lucid Worlds是以軟件即服務（SaaS）形式，為品牌與消費者創製沉浸式體驗的網上形象，建立網購、線上盛會和建構社群。（朱永倫攝）

沉浸式體驗屬於新興科技市場，根據Deloitte的資料，預計到2035年，沉浸式體驗市場的規模將飈升至1.4兆美元（約10.9兆億港元）。數碼創意工作室Shadow Factory今（15日）推出新一代社交平台Lucid Worlds，能將網店轉換成3D虛擬空間，以沉浸式體驗幫助吸客。

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Shadow Factory 元宇宙首席官 Lewis Lupton表示，Lucid Worlds是以軟件即服務（SaaS）形式，為品牌與消費者創製沉浸式體驗的網上形象，建立網購、線上盛會和建構社群。用戶只需5至10分鐘，就能將Shopify等電商店面轉化為沉浸式虛擬空間。

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商家可通過該平台獲得不同類型的「3D數據分析」，例如利用不同產品形象或各個3D區域的熱點圖（Heat Map）分布，去了解客戶的喜好取向，從而改善店面的設計來提高客戶參與度，保留更多客戶和加強轉換率。

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除網購外，Lucid Worlds也能建立和深化聯繫的平台，例如用戶可在平台上舉辦各式活動，有助企業培育社群和增進投入感。 

他提到：「人類天性是視覺動物，人腦處理圖像的速度比文字快6萬倍，傳輸到我們大腦的所有資訊中有90%是視覺的。而網上的影像往往只有8秒去捕捉瀏覧者的注意力，因此可視化物體的技術必然會成功。」

記者：陳卓賢

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