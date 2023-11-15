▲ 【金融人才】金融學院24年度金融領袖計劃接受報名 余偉文鼓勵金融人才參加

金融學院宣布，2024年度「金融領袖計劃」今日（15日）開始接受報名。計劃每年錄取約20名來自不同背景、現職於行政總裁以下約兩個級別的優秀金融人才，他們會獲提供與金融和其他界別的頂尖領袖對談的獨特機會。計劃為期約9個月，以兼讀形式進行。

2024年度計劃將於2024年4月開始，並於2023年11月15日至12月17日接受報名。金融學院會員事務委員會將對申請進行甄選。計劃的更多詳情及申請表格已載於金融學院網站。

余偉文：金融領袖計劃已辦兩年 獲參與者好評

金融學院主席兼金管局總裁余偉文表示，要在複雜多變的環境中維持及提升香港國際金融中心地位，推動創新和變革，需要培育更多具備國際視野和領導思維的金融領袖。金融領袖計劃已舉辦兩年，得到參與的金融機構、監管機構和學員一致好評。

他續稱，大力推薦此優質的高階領袖發展計劃，並鼓勵金融人才把握機會，加入或提名具潛質的員工參與計劃。

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編輯：胡學能