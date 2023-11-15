Mircosoft Google決定不抗議《數位服務法》 TikTok表示不同意「守門人」的稱號

作為對大科技公司最新打擊行動的一部分，歐盟在今年 9 月挑選了 22 家 「守門人」服務，要求它們遵守新的規則，這些服務由全球最大的六家科技公司運營。而Mircosoft和Google決定不挑戰一項歐盟法律，該法律要求它們為用戶在社交媒體平台和互聯網瀏覽器等相互競爭的服務之間移動提供便利。

《數位市場法案》（DMA）要求這些 「守門人」將其資訊應用程式與競爭對手互通，並允許用戶決定在其設備上預先安裝哪些應用程式。

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DMA 將適用於 Alphabet (GOOGL)、Amazon (AMZN)、蘋果 (AAPL)、Meta (META、Mircosoft (MSFT) 和 TikTok 所有者 ByteDance 的服務。對標籤及其要求有異議者可在 11 月 16 日之前向位於盧森堡的普通法院提出申訴，該法院負責處理從競爭法到貿易和環境等各種案件。

Google發言人表示，Google不會對這項決定提出上訴，其擁有最多的服務，包括安卓作業系統、地圖和搜尋服務，這些服務將在DMA下面臨更嚴格的規定。

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據熟悉內情的消息人士稱，Google近年來採取的策略是與歐盟監管機構合作而不是抗爭。

Zalando（ZALG）和Amazon等公司已對《數位服務法》（DSA）提出質疑，該法被視為《數位內容管理法》的配套立法，要求科技公司對其網站上共享的 內容承擔更大的責任。

Amazon先前曾表示將繼續與歐盟委員會進行建設性合作，但拒絕發表評論。

Mircosoft發言人說：「我們接受根據《數位市場法》被指定為把關人的事實，並將繼續與歐盟委員會合作，履行《數位市場法》對 Windows 和 LinkedIn 規定的義務。」

業內人士告訴路透社，TikTok 和 Meta 等其他公司也可能提出質疑。 Meta 旗下的 Facebook、Instagram、Marketplace 和 WhatsApp 有資格成為守門人。TikTok 早些時候表示，它從根本上不同意「守門人」的稱號。

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責任編輯：張瑋婷