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【棄用Android】亞馬遜被揭開發自家作業系統　智能喇叭已率先應用

科技 17:10 2023/11/15

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Google研發的作業系統（OS）Android，因被多間移動裝置製造商選用，已被視為OS巨頭之一。近日有外媒揭露，亞馬遜（Amazon）正開發自家OS，疑為棄用Android，擠身OS市場作準備。

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綜合外媒報道，亞馬遜正開發自家「Vega OS」，以取代Fire TV、智能顯示器和其他裝置上的Android。有消息人士更表示，Vega OS已在Fire TV串流媒體適配器（adapter）上，進行了測試，預料最快可於明年開始在部分Fire TV設備上，正式搭載Vega OS。

此外，外媒《The Verge》報道指，雖然亞馬遜最新款智能喇叭Echo Show 5的操作畫面和使用者體驗，都與過往Echo Show 8採用的Fire OS 7.5.6.1十分相似。然而，從Echo Show 5的資料可見，其搭載的軟件顯示為「OS 1.1」。由於軟件常以數字大小區分版本的新舊，即數字愈大代表愈新，數字愈小則代表愈舊。外媒推測，「OS1.1」很大機會表示該OS是一個全新的平台。

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責任編輯：殷凱怡

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