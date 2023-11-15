  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【展覽之都】亞太美容展闊別三年歸來　匯聚2,400多家國際參展商

商業 17:09 2023/11/15

分享：

分享：

因疫情而暫停三年的亞太區美容展載譽重歸，這項亞太區最大美容商貿展覽由BolognaFiere和Informa Markets合辦，匯聚來自44個國家和地區、超過2,400家參展商，為期四天的商貿會議、交流場合和教育活動，預計將吸引超過60,000名參與者。

【人才趨勢】數碼轉型+新產品大增　銀行業Fintech、ESG人才成搶手貨

展會分成兩個部分並分別於會展及機場博覽館舉行：Cosmopack Asia亞太區美容供應鏈展於11月14至16日在亞洲國際博覽館舉行，Cosmoprof Asia亞太區美容展則於11月15至17日在香港會議展覽中心舉行。Cosmopack Asia匯聚美容業供應鏈廠商，涵蓋原料、機械及設備、包裝、承包生產及私人標籤等領域。Cosmoprof Asia則專門為零售和專業分銷範疇而設，展示琳瑯滿目的最新美容成品。

BolognaFiere Group主席Gianpiero Calzolari表示，亞太區美容展是Cosmoprof國際展會網絡的盛事之一，對於有意開拓亞太區商機的持份者來說，這個展會有利於發掘原料到成品各個領域的創新潮流。展會亦提供優質的服務，透過高效配對平台和專業團隊的適時協助來提升觀展體驗。

Informa Markets 亞洲高級副總裁兼亞太區美容展有限公司董事龐大為則表示，亞洲消費者眼光獨到且喜歡嘗試新事物，Cosmoprof Asia和CosmopackAsia匯聚美容和化妝品行業代表，不僅展示最前沿的產品、服務和技術，還為觀眾發放亞太地區的前瞻趨勢。

【智慧物流】處理能力升7成　DHL智慧物流助查可疑貨物

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及竉主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【未來旅客】考究飲食歷史起源　美食之旅有深度
2023/11/14
【未來旅客】考究飲食歷史起源　美食之旅有深度
【物流樞紐】DHL Express最新全球樞紐中心完成擴建並啟用
2023/11/14
【物流樞紐】DHL Express最新全球樞紐中心完成擴建並啟用
【零售大數據】市場調查新方式　東京吉祥寺新增免費自販機
2023/11/14
【零售大數據】市場調查新方式　東京吉祥寺新增免費自販機
【有人商店】英國連鎖超市取消自助結帳　重新讓員工回到收銀台
2023/11/13
【有人商店】英國連鎖超市取消自助結帳　重新讓員工回到收銀台

你可能感興趣

【未來旅客】考究飲食歷史起源　美食之旅有深度
19:00 2023/11/14
【未來旅客】考究飲食歷史起源　美食之旅有深度
【物流樞紐】DHL Express最新全球樞紐中心完成擴建並啟用
13:01 2023/11/14
【物流樞紐】DHL Express最新全球樞紐中心完成擴建並啟用
【零售大數據】市場調查新方式　東京吉祥寺新增免費自販機
11:00 2023/11/14
【零售大數據】市場調查新方式　東京吉祥寺新增免費自販機
市場拓展 疫情 化妝 美容業 美容 展覽 香港 亞洲

上一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）

下一篇文章

【人才趨勢】數碼轉型+新產品大增　銀行業Fintech、ESG人才成搶手貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款