【展覽之都】亞太美容展闊別三年歸來　匯聚2,400多家國際參展商

因疫情而暫停三年的亞太區美容展載譽重歸，這項亞太區最大美容商貿展覽由BolognaFiere和Informa Markets合辦，匯聚來自44個國家和地區、超過2,400家參展商，為期四天的商貿會議、交流場合和教育活動，預計將吸引超過60,000名參與者。

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展會分成兩個部分並分別於會展及機場博覽館舉行：Cosmopack Asia亞太區美容供應鏈展於11月14至16日在亞洲國際博覽館舉行，Cosmoprof Asia亞太區美容展則於11月15至17日在香港會議展覽中心舉行。Cosmopack Asia匯聚美容業供應鏈廠商，涵蓋原料、機械及設備、包裝、承包生產及私人標籤等領域。Cosmoprof Asia則專門為零售和專業分銷範疇而設，展示琳瑯滿目的最新美容成品。

BolognaFiere Group主席Gianpiero Calzolari表示，亞太區美容展是Cosmoprof國際展會網絡的盛事之一，對於有意開拓亞太區商機的持份者來說，這個展會有利於發掘原料到成品各個領域的創新潮流。展會亦提供優質的服務，透過高效配對平台和專業團隊的適時協助來提升觀展體驗。

Informa Markets 亞洲高級副總裁兼亞太區美容展有限公司董事龐大為則表示，亞洲消費者眼光獨到且喜歡嘗試新事物，Cosmoprof Asia和CosmopackAsia匯聚美容和化妝品行業代表，不僅展示最前沿的產品、服務和技術，還為觀眾發放亞太地區的前瞻趨勢。

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本報記者：李智賢

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