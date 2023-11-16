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矽谷富豪與選美冠軍豪辦婚禮 美議員斥留大堆垃圾毀生態

環球社會熱點 08:05 2023/11/16

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美國矽谷富豪Andrew Chen今年9月，與前愛爾蘭小姐Emma Waldron於猶他州一個自然景點舉辦豪華婚禮。該州議員格里芬（Pamela Griffin）批評這對夫婦隱瞞婚禮規模，遺留大堆垃圾在現場並摧毀自然生態。

英女巴士上突發難 稱「只有猶太人食麥當勞」 【下一頁】

Andrew為著名矽谷初創企業家，曾任Uber Rider Growth部門負責人，現為電玩遊戲和元宇宙創投人。Emma於2010年贏得愛爾蘭小姐冠軍，目前經營人工智能創新企業Spuddie。

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兩人9月3日於猶他州自然地標Castleton Tower舉辦婚禮，但格里芬發現婚禮翌日現場有大堆裝飾品、雜物和垃圾袋散落在地面。

格里芬更目睹搬運公司工人運走部分婚禮設備時，貨車在該處植被留下車軚痕跡，顯然破壞了當地生態，其後有土地管理局（BLM）護林員負責清理地區。 

紐約大學涉加劇反猶太主義遭起訴 學生控拒行反歧視政策 【下一頁】

美媒披露BLM官員發出的電郵，證實Andrew與Emma獲准在Castleton Tower舉辦婚禮，但當時兩人僅披露會在現場搭建一個白色小帳篷，舉辦簡單儀式。

兩人已將社交媒體賬戶更改為私人狀態，不過網絡流傳的相片顯示，兩人的婚禮規模明顯較大，最少搭建兩個帳篷和擺放長檯。

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責任編輯：鄭錦玲

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