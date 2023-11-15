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【業績｜高息股】偉易達中期多賺14%息17美仙　股息率續有10厘　惟全年展望更保守（第二版）

股市 20:06 2023/11/15

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【業績｜高息股】偉易達中期多賺14%息17美仙　股息率續有10厘　惟全年展望更保守

偉易達 （00303） 公布，截至9月底止6個月，受惠銷售及分銷成本下跌令經營費用減少，及毛利率輕微改善，純利按年升14.1%至9,360萬美元，維持中期息17美仙。全日收報45.9元，連同去年末期息42美仙折算港元計，股息率達10厘。

偉易達主席兼行政總裁黃子欣在中期業績會中表示，不明朗的經濟環境令集團全年展望更加保守，料整個財政年度的收入預計將會輕微下跌。然而，偉易達又預告，由於材料價格和運費按年減少，全年的盈利能力仍會按預期改善。

黃子欣說，受累通脹等因素，消費者的可支配收入（Disposable Income）出現下降，消費降級的現象無可避免，冀明年消費疲弱的情況可改善，未來將繼續嚴格控制庫存和經營費用。

上半財年收入減少2.1%

期内，偉易達收入按年減少2.1%至11.4億美元，毛利率則按年輕微上升0.2個百分點至28.5%。偉易達解釋，受運費和存貨撥備減少，及直接勞工成本、生產支出因人民幣兌美元貶值等因素而下跌，抵銷了材料成本佔集團總收入的百分比增加的負面影響。

按市場劃分，偉易達上半財年北美洲市場收入減少7.7%至4.9億美元，歐洲市場收入減少0.4%至4.7億美元，兩個市場均是承包生產服務的銷售額上升，但被電子學習產品和電訊產品的銷售額跌幅拖累。然而，亞太區收入則升12.7%至1.7億美元。

確保庫存量維持健康水平

此外，臨近「黑色星期五」及聖誕銷售旺季，集團總裁彭景輝表示，每年自11月起，各品牌商及零售商均已嚴陣以待，適逢今年市況較差，不少消費者正「等緊減價」。不過，他提到，今年的產品供應較去年及前年充裕，且原材料及物流費用已恢復正常，令公司有更多空間提供價格優惠，期望消費者屆時願意「打開荷包」消費。

（第二版加入業績會内容）

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港股 偉易達（00303）
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