▲ 【業績｜高息股】偉易達中期多賺14%息17美仙 股息率續有10厘 惟全年展望更保守

偉易達 （00303） 截至9月底止6個月，受惠銷售及分銷成本下跌令經營費用減少，及毛利率輕微改善，集團純利按年升14.1%至9,360萬美元，維持中期息17美仙。偉易達指，不明朗的經濟環境令集團全年展望更加保守，料整個財政年度的收入預計將會輕微下跌。然而，由於材料價格和運費按年減少，全年的盈利能力仍會按預期改善。

為進一步提升盈利能力，集團將繼續嚴格控制庫存和經 營費用。儘管如此，偉易達將投放資源於廣告及推廣，並落實嚴格的管理措施，以確保在即將到來的節日達到理想銷情。

偉易達全日收報45.9元，以中期息連同去年末期息42美仙折算港元計，股息率達10厘。

上半財年偉易達收入按年減少2.1%至11.4億美元。北美洲市場收入減少7.7%至4.9億美元，歐洲市場收入減少0.4%至4.7億美元，兩個市場均是承包生產服務的銷售額上升，但被電子學習產品和電訊產品的銷售額跌幅拖累。然而，亞太區收入則升12.7%至1.7億美元。

毛利率按年輕微上升0.2個百分點至28.5%，主因於運費和存貨撥備減少，同時，直接勞工成本和生產支出因 人民幣兌美元貶值及工人人數較去年同期減少而下跌。這些抵銷了材料成本佔集團總收入的百分比增加的負面影響。

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