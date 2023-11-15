歐盟立法減少甲烷洩漏 從2030年起生效

歐盟周三（15日）就一項從2030年起對歐洲石油和天然氣進口實施甲烷排放限制的法律達成協議，向國際供應商施壓，要求其減少這種強效溫室氣體的洩漏。

甲烷是僅次於二氧化碳的第二大氣候變遷原因，短期內的暖化效應要高得多。 如果世界要避免嚴重的氣候變化，在本十年內迅速減少甲烷排放至關重要。

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代表成員國的歐盟理事會在聲明中說，經過徹夜談判，歐盟成員國和歐洲議會的談判代表同意在2030年前對向歐洲輸送化石燃料的國外生產商實施「甲烷強度最大值」。

這項進口規定可能會打擊包括美國、阿爾及利亞和俄羅斯在內的主要天然氣供應國。 莫斯科去年削減了對歐洲的天然氣供應，此後挪威取代莫斯科成為歐洲最大的管道天然氣供應國。

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歐盟議會聯合首席談判代表保盧斯（Jutta Paulus）說：「歐盟終於以雄心勃勃的措施解決了第二大溫室氣體問題。」

該法律現在將提交給歐洲議會和歐盟各國最終批准。 這一步驟通常是一種形式，透過預先商定的交易來進行。法規還對石油、天然氣和煤炭行業提出了測量、報告和核實甲烷排放的新要求。協議規定，歐洲的石油和天然氣生產商有義務定期檢查並修復其營運中的強效溫室氣體外洩。

根據基礎設施的類型，該協議還規定從 2025 年或 2027 年起禁止大多數燃燒和排放甲烷的行為，即公司故意燃燒甲烷或將不需要的甲烷釋放到大氣中。

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記者：張瑋婷