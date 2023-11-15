英國10月通脹按年降至4.6% 辛偉誠宣布勝利

英國國家統計局（ONS）周三（15日）公布10月通脹數據，錄得按年升幅下降至4.6%，跌幅超越外界預期。首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示已達成上任時設立的目標，希望未來進一步把通脹下解降至2%。

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ONS公布的10月按年通脹數字比9月時6.7%大幅減少，而且超越外界預期的4.8%，同時創下兩年來最小幅度的按年通脹增長。ONS亦指出，10月按年通脹率與上月比較出現的跌幅為自1992年4月後最大一次。

ONS指跌幅主要來自天然氣及電力成本下降，10月兩者年度費用按年降低23%，由去年同期的2,500英鎊（約2.43萬英鎊）跌至今年的1,923英鎊（約1.87萬港元）。扣除能源及食品價格的核心通脹率亦由6.1%下降至5.7%，服務業通脹同樣下跌，由6.9%降至6.6%。

辛偉誠表示，物價升幅不再凌厲值得高興，但亦了解仍有不少英國家庭面臨財政困難。他指政府必須繼續抗擊通脹，直至回到2%的目標水平。

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今年1月時辛偉誠提出，要在年內把通脹率由去年10月時的10.7%減半。辛偉誠周三表示，最新數據顯示自己已達成目標，他指當初設立的目標列為最優先政策，深明此舉是紓解生活成本壓力的最好辦法。

凱投宏觀（Capital Economics）英國首席經濟師學家戴爾斯（Paul Dales）表示，英國通脹今次跌幅主要來自核心商品通脹率下降至4.3%的全球影響。戴爾斯預計，通脹下行趨勢將在未來數月開始停滯，至明年2月再有顯著跌幅。

然而，央行英倫銀行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）周二（14日）表明，即使10月通脹跌至稍低於5%水平仍然屬於過高。不過，新數據估計能夠解除外界對英倫銀行今年再度加息的恐懼。

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責任編輯：吳漢培